Schallmauer geknackt! Hier ist der HSV fast drei Mal besser als St. Pauli …

Sportlich lief es zuletzt mit den Niederlagen in Elversberg und Osnabrück nicht so rosig, auf anderer Ebene aber verzeichnet der HSV einen großen Erfolg: Erstmals in seiner Geschichte knackte der Verein die Schallmauer von 100.000 Mitgliedern. Eine beeindruckende Zahl, pünktlich zum 136. HSV-Geburtstag, der an diesem Freitag ansteht.

Klar, dass sie im Volkspark mächtig stolz sind. „Der Zusammenhalt innerhalb der HSV-Familie ist einzigartig und nicht selbstverständlich“, ließ HSV-Präsident Marcell Jansen wissen. „Die neue Rekordmarke zeigt einmal mehr, wie besonders der HSV ist. Wir sind sehr dankbar für diesen Rückhalt, der die Gemeinschaft unserer Mitglieder und Fans auszeichnet.

Zum Geburtstag empfängt der HSV am Freitag Düsseldorf

Damit unterstreicht der HSV auch seinen landesweiten Stellenwert. Obwohl der Verein im bereits sechsten Jahr in der Zweiten Liga spielt, liegt er im Mitglieder-Ranking Deutschlands auf Rang sechs, hinter dem FC Bayern (300.000 Mitglieder), Schalke (178.000), dem BVB (174.000), dem 1. FC Köln (135.000) und Eintracht Frankfurt (130.000). Zum Vergleich: Stadtrivale FC St. Pauli verzeichnet zwar auch Rekordzahlen, liegt aber erst bei rund 37.000 Mitgliedern.

„Egal ob Mann oder Frau, ob jung oder alt, egal, woher du kommst – wir alle tragen gemeinsam die Raute im Herzen“, stellt Jansen fest. Ein Herz, das am Freitag mindestens 100.000-fach wieder höher schlagen soll, beim erhofften Geburtstagssieg gegen Düsseldorf. Mit einer deutlich verschärften Gangart versucht Trainer Tim Walter seine Profis in dieser Woche wieder in die Spur zu bekommen.