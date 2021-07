Es war eine der schlechtesten Nachrichten, die der HSV aus Bayern mit nach Hamburg brachte. Wegen eines Haarrisses im Wadenbein fiel Sonny Kittel nahezu das komplette Trainingslager über aus, zumindest den Saisonauftakt bei Schalke 04 könne er abschreiben – so hieß es. Tatsächlich aber kämpft der Offensivmann verbissen um seine Chance, in zwei Wochen in Gelsenkirchen doch noch dabei sein zu können.

Schafft Kittel noch den Sprung nach Schalke? Im Test gegen Wacker Innsbruck (1:0) war er gefoult worden und verletzte sich. Nun hat der 28-Jährige vor allem ein Schmerzproblem. Gut für Kittel: Die HSV-Mediziner halten es für eher unwahrscheinlich, dass die Verletzung sich verschlimmern könnte, sollte Kittel wieder loslegen.

So sieht der Comebackplan von HSV-Angreifer Kittel aus

Der Comebackplan des zweitbesten HSV-Torjägers der Vorsaison (neun Treffer) steht. In der kommenden Woche wird Kittel weiterhin kürzer treten, die Testpartien gegen Dänen-Klub Silkeborg (Montag) und den FC Basel (17. Juli) finden definitiv ohne ihn statt. Sind die Schmerzen anschließend nicht zu groß, soll Kittel eventuell zum Wochenstart vor dem Zweitliga-Beginn phasenweise auf den Platz zurückkehren. Das könnte in der Praxis so aussehen, dass Kittel bei Trainingsspielen die Rolle des neutralen Mannes übernimmt und nicht in Zweikämpfe verwickelt wird.

Momentan ist es trotz allem noch eher unwahrscheinlich, dass der Edel-Techniker dem HSV auf Schalke zur Verfügung stehen wird. Er selbst soll allerdings wild entschlossen sein, um seine Chance zu kämpfen und will unbedingt fit werden. Die nächsten Gelegenheiten für ihn wären ansonsten das DFB-Pokalspiel bei Drittligist Eintracht Braunschweig (6. bis 8. August/noch nicht fix terminiert) und das Stadtderby beim FC St. Pauli (13. August).