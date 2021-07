Saisonendspurt: Darum ist für den HSV die Zwangspause auch ein Vorteil

Kurz vor dem Saisonfinale muss der HSV in die Zwangspause und zumindest am nächsten Wochenende aussetzen. Wie wird die Unterbrechung im Volkspark bewertet? Der Ärger hält sich in Grenzen. Schließlich muss der HSV nicht in Quarantäne, sondern kann auf dem Trainingsplatz weiterarbeiten.

„Grundsätzlich hätten wir schon gerne weitergespielt. Ich glaube, dass es trotzdem aber auch gut ist nach den letzten Wochen mal durchzuschnaufen und sich noch mal zu sammeln“, sagt Michael Mutzel. Daniel Thioune sieht es ähnlich. „Jetzt haben wir ein paar Tage mehr, wo wir noch ein bisschen mehr analysieren und in die Tiefe gehen können.“

Kräftesammeln und an den eigenen Fehlern arbeiten. So will der HSV die Pause nutzen. Geht der Plan auf, kann die Auszeit sogar ein Vorteil sein. Andere Teams haben diese Zeit nicht.