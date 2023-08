Saison-Premiere: Auf diese Elf will HSV-Trainer Walter in Hannover setzen

Für Tim Walter ist es eine neue Situation. In allen bisherigen vier Pflichtspielen dieser Saison musste der HSV-Trainer auf eine andere Startelf setzen. Das ist nun vorbei. Für den Auftritt am Samstagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim Nord-Duell in Hannover hat Walter so viel Auswahl wie schon lange nicht mehr. Auf welche erste Elf wird er setzen? Die Antwort lieferte der HSV-Coach bereits am Freitag.

Insgesamt 23 Feldspieler und drei Torhüter waren beim Abschlusstraining für das Hannover-Spiel auf dem Trainingsplatz im Volkspark dabei. László Bénes (zuletzt erkältet) und Andras Nemeth (Wadenprobleme) feierten ihr Comeback im Teamtraining. Auch Immanuel Pherai und Sebastian Schonlau, die beide nach längerer Pause im Laufe der Woche wieder voll eingestiegen waren, machten alles ohne Probleme mit.

Startelf aus dem Hertha-Spiel bleibt unverändert

Walter hat damit ab sofort wieder einige Optionen mehr im Kader. Nutzen wird er diese zumindest direkt aber wohl nicht. Im abschließenden Trainingsspiel vor dem Auftritt in Hannover gab es auf dem Platz ein klares Bild. Im Nord-Duell in Hannover wird der HSV-Coach auf seine Erfolgself aus dem Hertha-Spiel setzen.

Freie Fahrt für die Berlin-Besieger – mit dieser Marschroute will Walter am Samstagabend das Spiel in Hannover angehen. Ein nachvollziehbarer Schritt. Beim 3:0 gegen Hertha hat die Mannschaft komplett überzeugt. Dafür gibt es nun die Belohnung. Alle bleiben in der Startelf.

Das könnte Sie auch interessieren: Diese Worte von HSV-Trainer Walter dürften der Konkurrenz wehtun

Richtig gut besetzt wird damit auch die HSV-Bank beim Nord-Duell sein. Unter anderem Pherai, Schonlau, Nemeth, Ransford Königsdörffer oder Levin Öztunali werden dort sitzen und auf einen Einsatz als Joker hoffen. Für Walter eine Luxus-Situation, die es so für ihn in dieser Spielzeit zuvor noch nicht gab.