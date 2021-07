Etwas überraschend schritt Amadou Onana am gestrigen Nachmittag die Stufen zum Trainingsplatz im Volkspark herunter. Der Belgier hat seine Knieprobleme auskuriert, absolvierte die komplette Einheit mit der Mannschaft.

Im Trainingsspiel wurde der 19-Jährige als „freier Mann“ im orangefarbenen Leibchen noch ein wenig ausgenommen, ansonsten mischte der U21-Nationalspieler voll mit. Das Abschlusstraining vor dem Schalke-Spiel (3:1) hatte er noch wegen Schmerzen am Knie abbrechen müssen. Die scheint Onana überwunden zu haben. Wie lange er noch in HSV-Klamotten trainieren wird, ist aber völlig offen. Seinen Wechselwunsch hat Onana (Vertrag bis 2024) intern längst mitgeteilt, es zieht ihn nach wie vor zum französischen Meister OSC Lille. Eine Einigung ist noch nicht in Sicht, der Poker läuft.

Trotz Wechselwunsch: Amadou Onana als Option für Heimspiel gegen Dresden?

Solange er das tut, wird der Mittelfeldmann sich im Training anbieten müssen. Ob er so doch überraschenderweise noch eine Alternative für das kommende Heimspiel gegen Dynamo Dresden wird, werden die kommenden Tage zeigen. Trainer Tim Walter wird den wechselwilligen Youngster genauestens unter die Lupe nehmen.