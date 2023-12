Rot nach WhatsApp-Nachricht: Ex-HSV-Profi Bilbija erlebt Himmel-und-Hölle-Rückkehr

Diese Rückkehr hatte es in sich. Ein Jahr lang suchte Filip Bilbija vergeblich sein Glück beim HSV, sein Auftritt mit Paderborn im Volkspark aber sorgte für mächtig Wirbel. Erst traf der Offensivmann zum 1:1 (21.), später sah er dann Rot, weil er Nicolas Oliveira höchst unsanft auf den Knöchel trat (69.). Ein Platzverweis mit einem ganz kuriosen Vorspiel.

Vergangenen Mittwoch, direkt nach dem Pokalspiel des HSV in Berlin, hatte Bilbija sich per WhatsApp bei Oliveira gemeldet und ihm zu dessen gutem Auftritt in der Hauptstadt gratuliert. Ein Zeichen der Wertschätzung für den einstigen Teamkollegen. Nur drei Tage später trat Bilbija ihn dann um. So ist Fußball.

Das könnte Sie auch interessieren: „Was er für ein Potenzial hat …“: Ex-HSV-Juwel Fiete Arp lässt Kiel träumen

Trotz seines Platzverweises verließ Bilbija den Volkspark allerdings bestens gelaunt. Süß schmeckte der Sieg, da ließen sich sogar die Pfiffe der HSV-Fans nach seinem Tor verschmerzen.