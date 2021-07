Rolle rückwärts! Wie das zuständige Bezirksamt Hamburg-Altona am Montagnachmittag mitteilte, wird die am vorigen Freitag verkündete Corona-Auflage, wonach zum Zweitliga-Match des HSV gegen Dynamo Dresden am 1. August nur Zuschauer mit Erstwohnsitz in Hamburg ins Volksparkstadion kommen, aufgehoben.

„Wir haben die Situation mit den zuständigen Behörden noch einmal ausführlich besprochen und sind dabei zu diesem Ergebnis gekommen“, bestätigte Mike Schlink, der Pressesprecher des Bezirksamts Altona. Der HSV darf bei seinem ersten Heimspiel der Saison vor 17.100 Zuschauern spielen, das entspricht 30 Prozent der Maximalkapazität von 57.000. Schon im Test gegen den FC Basel am 17. Juli dürfen immerhin 5700 Zuschauer in den Volkspark zurückkehren.

Nicht nur Zuschauer aus Hamburg beim HSV zugelassen

Die Entscheidung, nur Bewohner aus der Stadt Hamburg zuzulassen, hatte für Empörung gesorgt. Nun steht fest: Alle dürfen in den Volkspark. Die Planungen, wie der HSV das Kontingent vergibt, laufen aktuell auf Hochtouren. Wie schon bei den wenigen Spielen mit 1000 Zuschauern in der Vorsaison wird bis zur Einnahme des Sitzplatzes Maskenpflicht herrschen, die Tickets werden personalisiert sein.