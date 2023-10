Es ist DIE Hamburger Serie schlechthin. Seit 1986 begeistert das „Großstadtrevier“ in der ARD ein Millionen-Publikum. In Staffel 37 dürften viele HSV-Fans ganz genau hinschauen, dann nämlich ist ein Ex-Profi des Klubs mit dabei. Wer das Fach wechselt und unter die Schauspieler geht und welche Rolle er bekleidet, lesen Sie mit MOPO Plus.

Nun geht er auch noch unter die Schauspieler. Anfang 2017 beendete Sascha Kirschstein seine Profikarriere, mittlerweile ist der 43-Jährige Torwarttrainer bei der „Zwoten“ von Altona 93. Nebenbei spielt Kirschstein auch in einer neuen Folge des Großstadtreviers mit.

Kommende Woche (jeweils montags um 18.50 Uhr) startet die bereits 36. Staffel der beliebten ARD-Serie. Ex-HSV-Keeper Kirschstein, der 2006 sogar dreimal in der Champions League spielte, kommt dann in Staffel 37 in der Folge „Bruderkrieg“ zum Einsatz – natürlich als Torwart.

NDR Plötzlich Kollegen im „Großstadtrevier“: Schauspieler Patrick Abozen (l.) und Ex-HSV-Keeper Sascha Kirschstein Plötzlich Kollegen im „Großstadtrevier“: Schauspieler Patrick Abozen (l.) und Ex-HSV-Keeper Sascha Kirschstein

Worum genau es in der Folge geht, darf Kirschstein natürlich nicht verraten. Soviel aber schon: „Einer der Brüder, von denen die Story handelt, sollte gegen mich ein Tor erzielen.“ Leichter gesagt, als getan. „Ich habe dem Regisseur gesagt: Das will ich nicht, ich lasse keinen rein“, so der Ex-Keeper. „Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass der Ball zwar rein geht, aber das Tor wegen Abseits zurückgenommen wird.“ Und schmunzelnd: „Er hat trotzdem ein paar Versuche gebraucht, mich zu bezwingen.“

Dreharbeiten im Stadion von Altona 93

Kirschstein gefiel der Dreh, der auf der altehrwürdigen Adolf-Jäger-Kampfbahn stattfand, wo der AFC seine Heimspiele austrägt: „Vorher wurde bei uns im Team gefragt, wer Lust darauf hätte, da mitzumachen. Ich war sofort Feuer und Flamme und fand es total spannend, das alles mal mitzubekommen. Alle waren super nett zu mir.“

Das könnte Sie auch interessieren: Kommentar: Der HSV muss der rechten Clique die Rote Karte zeigen

Einziger Wermutstropfen: Bis zur Ausstrahlung der Folge dauert es noch ein wenig. Erst ab Herbst 2024 läuft die 37. Staffel an.