Rolle für den HSV-Kapitän: Thioune deutet an, was er mit Leibold vorhat

Beim 2:0 gegen Heidenheim überraschte Daniel Thioune vor der Länderspielpause, als er Tim Leibold nicht in der Abwehr, sondern links im Mittelfeld aufstellte. Der Kapitän war mit zwei Toren direkt der Mann des Spiels. Darf Leibold, der in seiner Jugend Stürmer war, in Hannover erneut in der Offensive ran?

Eine klare Ansage gibt es von Thioune noch nicht. Da er den Kapitän einerseits auf dem Platz haben will, auf der anderen Seite zuletzt aber auch die Außenverteidiger Jan Gyamerah und Josha Vagnoman überzeugt haben, spricht vieles dafür, dass Leibold weiter stürmisch bleiben soll.

HSV: Tim Leibold könnte von Thioune eine neue Rolle bekommen

So deutet es dann auch Thioune in einem Halbsatz an. Er sagt: „Ich will mich gar nicht festlegen, dass er für immer da oben bleibt, sondern dass wir ihn vielleicht auch mal wieder etwas tiefer brauchen, wenn wir etwas mehr aus der Tiefe eröffnen wollen.“