Am Mittwoch gibt es beim HSV den nächsten Sommer-Zugang. William Mikelbrencis absolvierte am Dienstag seinen Medizincheck in Hamburg. Nach seiner Vertragsunterschrift soll der Franzose (kommt für rund 700.000 Euro vom FC Metz) direkt mit der Mannschaft im Volkspark trainieren. Maximilian Rohr wird dann nicht mehr dabei sein.

Der Entwicklung kam überraschend. Mit dem SC Paderborn meldete sich bei Rohr ein Zweitliga-Konkurrent des HSV. Der Mittelfeldspieler, der unter Trainer Tim Walter eigentlich immer viel Spielzeit bekommen hatte, musste nicht lange überlegen und hinterlegte seinen Wechselwunsch im Volkspark. Zum Start des Trainings am Dienstag verabschiedete er sich bereits bei seinen Mitspielern.

HSV: Rohr nach Paderborn, Opoku nach Kaiserslautern

Rohr wird für eine Saison verliehen. Der HSV erhält aus Paderborn eine Leihgebühr. Sportlich wird der Abgang sicherlich zu kompensieren sein. Im Mittelfeld gibt es mehr als genug Optionen im Kader der Hamburger.

So gut wie perfekt ist mittlerweile auch der Wechsel von Aaron Opoku nach Kaiserslautern. Nur noch letzte Details müssen geklärt werden.

Eine weiterer Entscheidung ist offenbar auch bei Marko Johansson gefallen. Der Torhüter, der unter Walter keine Rolle mehr spielt, findet einfach keinen neuen Verein, wird nun in Hamburg bleiben und dort vor allem viel trainieren. Eine Vertragsauflösung ist für den HSV kein Thema.