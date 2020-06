Risiko mit Dudziak vor Knallerspiel: Gute Nachrichten von einem HSV-Trio

Der Countdown läuft. Zwei Trainingstage bleiben dem HSV noch vor dem Spitzentanz in Heidenheim. Am Freitag wird Trainer Dieter Hecking genau hinschauen – denn Jeremy Dudziak soll nach seiner Verletzung voll einsteigen. Reicht die Zeit für den 24-Jährigen, um am Sonntag dabei zu sein?

Der Mittelfeldmann war nach der Corona-Pause zunächst auffälligster Hamburger und fehlte zuletzt sehr. Sein Spielwitz ging dem HSV total ab. Deshalb wird Hecking alles daran setzen, Dudziak wieder dabei zu haben.

HSV-Profi Dudziak: Zuletzt immer wieder Knieprobleme

Klar ist aber auch: Die Nummer ist riskant. Schon vor seiner jüngsten Verletzung klagte Dudziak immer wieder über Knieprobleme, die noch aus seinem Innenbandriss aus dem Februar rührten. Auch deshalb musste er zwischenzeitlich immer mal wieder kürzertreten. Nun gibt er in jedem Fall mächtig Gas für sein Comeback. Auch am eigentlich trainingsfreien Donnerstag ackerte Dudziak im Volkspark und absolvierte eine individuelle Einheit.

Positive Nachrichten gibt es auch von Martin Harnik. Der Torschütze vom 1:1 gegen Osnabrück will sich trotz Wadenproblemen durchbeißen. Auch bei Sonny Kittel (Knieprobleme) sieht es so aus, als würde er es bis Sonntag schaffen können. Jordan Beyer könnte dann ebenfalls in den Kader rutschen.