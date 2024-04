„Riesenfehler“ des HSV? Jetzt reagiert Baumgart auf die Attacke von Daum

Steffen Baumgart hatte am Dienstagmittag noch nicht mitbekommen, was Christoph Daum über ihn gesagt hatte. Mit der Verpflichtung des 52-Jährigen im Februar habe der HSV einen „Riesenfehler“ begangen, sagte der 70-Jährige dem Magazin „11 Freunde“ und kritisierte: „Den Aufstieg mit attraktivem ’Immer-vorne-voll-drauf’-Fußball erzwingen zu wollen, grenzt an Kamikaze.“ Nach dem ersten HSV-Training der Woche reagierte Baumgart nun auf die klare Meinungsäußerung durch Daum.

Allerdings ließ sich der Coach nicht großartig locken. „Ich schätze Christoph Daum sehr“, sagte Baumgart, als er erstmals von den kritischen Worten des Ex-Trainers hörte. Aber: „Ich schätze auch nicht jede Meinung von irgendwelchen Leuten. Oder: Es gibt ganz viele Leute, die ich fußballerisch schätze, die sehr gute Trainer sind, sehr gute Arbeit über einen langen Zeitraum gemacht haben.“

Baumgart über Christoph Daum: „Kann Meinung äußern“

Was er jedoch schwierig fände, ergänzte Baumgart, ist, „wenn du in Leverkusen gerade gefeiert hast und dann einen Kommentar zum HSV abgibst“. Bekanntlich krönte sich Bayer 04 gerade zum Bundesliga-Meister – und schon kurz nach dem Triumph widmete Coach Xabi Alonso den Titel auch früheren Leverkusen-Trainern wie Klaus Toppmöller oder eben Daum, der die Werkself von 1996 bis 2000 betreut hatte. „Ich äußere mich ja auch nicht zu anderen Mannschaften oder Trainern. Das ist dann nicht meine Geschichte“, kommentierte Baumgart.

Ohne den genauen Wortlaut der Kritik zu kennen, fiel Baumgarts Reaktion gelassen aus: „Christoph Daum ist jemand, der einen hohen Sachverstand hat. Wenn er das so sieht, dann ist das seine Meinung, die er auch gern äußern darf. Da kann ich auch keine Argumente dafür oder dagegen sagen“, sagte der HSV-Trainer. „Das ist einfach so. Wenn ich mich jetzt auf jeden stürze, der eine schlechte Meinung über mich hat, dann krieg ich schlechte Laune, das sollte ich lassen.“ Daum hatte in dem Interview moniert, dass der HSV-Aufstieg mit Baumgarts „Vollgas-Fußball“ nicht möglich sei.

Daum kritisiert auch 1. FC Köln – und rechnet mit Abstieg

Kritische Worte fand Daum derweil nicht nur mit Blick auf den HSV – sondern auch mit Blick auf Baumgarts Ex-Klub, den 1. FC Köln. „So traurig es klingt, ich gehe davon aus, dass der FC leider direkt absteigt“, sagte er dem Magazin „11 Freunde“. Die Kölner haben als Bundesliga-17. aktiuell fünf Punkte Rückstand auf den 16. VfL Bochum und den 15. Mainz 05 – und Daum meint: „Wenn ich den FC mit Mainz 05 vergleiche, kann ich mir nicht vorstellen, wie der Klub den rettenden Strohhalm Relegation ergreifen will.“

Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt schwinden in Köln jedenfalls – während beim HSV, der in der Zweiten Liga nun sechs Punkte Rückstand auf den Dritten aus Düsseldorf hat, die Aussicht auf den Aufstieg durch die 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel auf ein Minimum geschrumpft ist.