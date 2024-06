Riesen-Run auf HSV-Dauerkarten: Welche Chancen es jetzt noch auf Tickets gibt

Noch ist in vielen Punkten offen, mit welcher Mannschaft der HSV in der kommenden Zweitliga-Saison den nächsten Aufstiegs-Versuch starten wird. Für die Fans kein Grund zur Zurückhaltung. Auch im siebten Jahr in Liga zwei kann sich der HSV voll auf die Unterstützung der eigenen Anhänger verlassen. Der Fan-Boom geht weiter. In diesem Sommer wird es sogar mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht mal mehr einen freien Dauerkartenvorverkauf für Mitglieder geben.

Mit durchschnittlich 55.960 Zuschauern pro Heimspiel stellte der HSV in der abgelaufenen Saison einen neuen Besucherrekord auf. Nicht mal zu Bundesliga-Zeiten, als die Hamburger auch noch regelmäßig im Europapokal vertreten waren, kamen so viele Fans zu den Liga-Spielen in das Volksparkstadion. Die Zahl in der Zukunft noch mal zu toppen, wird schwer. Für mehr als 57.000 Zuschauer ist im Volkspark kein Platz. Gerade der Gästebereich wird bei einigen Spielen in der Zweiten Liga nicht voll genutzt. Fest steht hingegen schon jetzt, die meisten HSV-Fans wollen auch in der nächsten Spielzeit wieder dabei sein.

Seit vergangenem Mittwoch können HSV-Dauerkartenbesitzer ihre Tickets für die neue Saison verlängern. Das Vorkaufsrecht endet diese Woche am Freitag. Das Zwischenergebnis: Von den 21.500 Dauerkartenbesitzern aus der abgelaufenen Saison haben schon jetzt 85 Prozent ihre Tickets verlängert. Damit sind über 18.000 Dauerkarten bereits weg. Nach Ablauf des Vorkaufsrechts am Freitag, werden Fans, die sich auf einer Warteliste für neue Dauerkarten eingetragen haben, berücksichtigt. Auf dieser bereits geschlossenen Liste stehen über 1000 Namen. Erst wenn im Anschluss noch Tickets übrig sein sollten, wird es auch noch einen freien Mitgliederverkauf geben.

Auch die Auswärtsdauerkarten bleiben beim HSV beliebt

Dass es dazu kommt, ist unwahrscheinlich. Denn wie in der vergangenen Saison will der HSV auch diesmal insgesamt nicht mehr als 21.500 Dauerkarten verkaufen. Es ist davon auszugehen, dass am Ende nicht mal alle Personen auf der Warteliste berücksichtigt werden können. Ähnlich sieht das Bild bei den Auswärtsdauerkarten aus. Rund 230 wurden in der zurückliegenden Saison verkauft. Auch hier wurden nun bereits über 80 Prozent der Tickets verlängert.

Warum verkauft der HSV nicht einfach mehr Dauerkarten? Die Antwort dazu gab es kürzlich von Cornelius Göbel (Direktor Fans, Kultur und Identität). Seine Erklärung: „Wir haben in diesem Jahr einen sehr hohen Zuspruch erlebt und möchten möglichst vielen HSV-Fans den Zugang ermöglichen. Daher bleibt das Verhältnis zwischen Dauerkarten und Einzeltickets gleich. Unser Ziel ist es, die Balance zu halten und allen Interessierten eine faire Chance auf Tickets zu bieten.“

Klingt nett, zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die begrenzte Zahl an Dauerkarten für den HSV natürlich auch einen wirtschaftlichen Grund hat. Denn mit dem Verkauf von Einzeltickets für die Spiele lässt sich bekanntlich deutlich mehr als mit Dauerkarten verdienen. Für die Zukunft dürfte es für HSV-Fans immer schwerer werden, um an die beliebten Abo-Tickets zu kommen. Da hilft jetzt wohl nicht mal mehr eine Mitgliedschaft.