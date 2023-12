So schnell kann das gehen. Als Unbekannter reiste Bilal Yalcinkaya vor drei Wochen zur U17-WM nach Indonesien – und kehrt nun als Weltmeister zurück . Nach dem totalen Triumph mit dem DFB-Team will der Offensivmann im Volkspark weiter an seiner Profi-Karriere schrauben. Aber wird er das auch über den Sommer hinaus im HSV-Dress tun? Am Saisonende endet der Kontrakt des Offensivmannes, die Vertragsgespräche befinden sich im fortgeschrittenen Stadium. Doch die Konkurrenz ist mittlerweile riesig.

So schnell kann das gehen. Als Unbekannter reiste Bilal Yalcinkaya vor drei Wochen zur U17-WM nach Indonesien – und kehrt nun als Weltmeister zurück. Nach dem totalen Triumph mit dem DFB-Team will der Offensivmann im Volkspark weiter an seiner Profi-Karriere schrauben. Aber wird er das auch über den Sommer hinaus im HSV-Dress tun? Am Saisonende endet der Kontrakt des Offensivmannes, die Vertragsgespräche befinden sich im fortgeschrittenen Stadium. Doch die Konkurrenz ist mittlerweile riesig.

Sie freuen sich auf seine Rückkehr. „W-E-L-T-M-E-I-S-T-E-R!“, jubilierte die Medienabteilung des HSV über ihre sozialen Netzwerke, als es am Samstag vollbracht war und der Finalsieg gegen Frankreich feststand. Ein großes Ding, nicht nur für den in Neugraben aufgewachsenen und nun in Norderstedt wohnenden Yalcinkaya. Sondern auch für den HSV.

HSV: Verein muss Bilal Yalcikaya von Verbleib überzeugen

Die Folgen des Triumphes wird der Verein schnell zu spüren bekommen. Nachdem die Rahmendaten von Yalcinkayas erstem Profivertrag bereits besprochen wurden, geht es nun ans Eingemachte. Ehe an eine Unterschrift zu denken ist, will der 17-Jährige von der sportlichen Führung wissen, wie künftig mit ihm geplant wird.

Welche Idee hat der HSV? Wie will er Yalcinkaya den Weg zu einer Profi-Karriere ebnen? Die Art und Weise, wie überzeugend Sportdirektor Claus Costa diesen Weg aufzeigt, dürfte letztlich darüber entscheiden, ob das Talent, das eigentlich sehr am HSV hängt, tatsächlich bleiben wird.

Erschwerend kommt hinzu, dass das zuvor schon große Interesse an Yalcinkaya durch seine WM-Auftritte (sechs Einsätze, zwei Tore) enorm gestiegen ist. Hinter seinem Rücken ist ein Hauen und Stechen entbrannt. Mehr als ein Dutzend Vereine hinterlegten ihr konkretes Interesse bei seinen Agenten Lennart Müller und Dajanna Feimann, neben Klubs aus der Bundesliga vor allem aus Spanien. Dort ist der wuselige Flügelflitzer aufgrund seiner Spielweise extrem begehrt.

Yalcinkaya möchte in Tim Walters A-Mannschaft spielen

Ging die Tendenz vor der WM klar zum HSV, wird sich Yalcinkaya nach MOPO-Informationen nun auch intensiver mit Konkurrenz-Offerten auseinandersetzen. Die über allem stehende Frage: Welche Perspektive überzeugt ihn am meisten?

Das könnte Sie auch interessieren: Walter verrät es beim Derby: HSV-Profi auf dem Sprung zum A-Nationalspieler

Klar ist: Yalcinkaya – der für gewöhnlich in der U19 spielt – möchte beim HSV künftig klarer Teil des Profi-Kaders sein und permanent mit Tim Walters Team trainieren. Das tat er zwar schon vor der WM, allerdings immer wieder mit Pausen. Vor seiner Abreise nach Indonesien stand Yalcinkaya dann in Kiel (2:4) erstmals im Profi-Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Nun ist er zurück. Als Weltmeister. Und der HSV muss sich plötzlich strecken …