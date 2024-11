„Richtig keulen“: Wie Baumgart die HSV-Profis vor der Freizeit quälte

Matheo Raab und Otto Stange hatten sogar 90 Minuten auf dem Platz gestanden, Levin Öztunali immerhin 75. Mit Ausnahme der Nationalspieler sowie der geschonten Daniel Heuer Fernandes, Daniel Elfadli, Jean-Luc Dompé und Lukasz Poreba kamen alle anderen HSV-Profis ansonsten maximal eine Hälfte lang zum Einsatz. Deshalb dachte Steffen Baumgart nach dem 2:4 gegen Twente Enschede auch noch nicht ans Wochenende.

„Morgen dürfen die Jungs noch mal richtig keulen“, kündigte der Trainer am frühen Mittwochabend nach der Pleite im Testspiel an. „Da dürfen sie noch mal richtig arbeiten, erst im athletischen Bereich – und dann im Kraftraum.“ Gesagt, getan. Am Donnerstagvormittag ging es für die Profis in den Volkspark, um die bei Baumgart-Mannschaften berüchtigten 1000-Meter-Läufe zu absolvieren. Im Sommer 2023 hatten die Spieler des damals noch von Baumgart trainierten 1. FC Köln schon diese qualvolle Erfahrung machen müssen – zu Klängen von AC/DC oder „Die Ärzte“.

HSV-Profis müssen harte 1000-Meter-Läufe absolvieren

Und auch beim HSV hat der 52-Jährige diese Maßnahme, die er gerne in Länderspielpausen oder während der Vorbereitung ergreift, längst etabliert. Nicht, weil er mit der Fitness seiner Schützlinge unzufrieden wäre. Sondern schlicht, um sie vor drei freien Tagen noch mal auf hohem Niveau zu belasten. Das geschah am Donnerstag, und die Profis um Moritz Heyer, Silvan Hefti und Co. wurden während der Läufe sogar von Kindergarten-Kindern angefeuert.

Anschließend ging es für die Profis vom Wald für eine weitere Einheit in den Kraftraum – und schließlich ins Wochenende. „Sie kriegen drei freie Tage, wo sie natürlich auch ihr Programm haben“, verwies Baumgart allerdings darauf, dass die Nicht-Nationalspieler von Freitag bis Sonntag individuelle Läufe zu absolvieren haben. Nach der Quäl-Einheit ist also nicht nur Füße hochlegen angesagt, bevor es am Montag (14 Uhr) im Volkspark weitergeht.

„Und dann beginnen wir komplett mit der Vorbereitung auf Schalke“, kündigte Baumgart, der die kurze Freizeit ebenfalls mit fußballfreien Aktivitäten nutzen möchte, am Mittwoch an. Schon zu diesem Zeitpunkt und vor der harten Einheit tags darauf sagte der Coach lachend, dass seine Spieler „froh sind, wenn sie mich vielleicht mal nicht mehr sehen“. Zumindest drei Tage lang. Dann gilt der Fokus dem Heimspiel gegen S04 nächste Woche Samstag.