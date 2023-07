„Einfach Wahnsinn!“ Rangers bringen den HSV und seine Fans zum Staunen

Die HSV-Profis staunten nicht schlecht, als sie knapp 90 Minuten vor Anpfiff des Testspiels bei den Glasgow Rangers (1:2) erstmals den Rasen des geschichtsträchtigen Ibrox-Stadium betraten. Noch bevor das Stadion für die Zuschauer:innen, satte 46.542 wurden es am Ende, geöffnet wurde, knipsten die Spieler auf dem Rasen Erinnerungsbilder. Es war eben keine alltägliche Reise, dieses letzte Testspiel im Sommer 2023. Das wurde endgültig deutlich, als die Pforten dann geöffnet wurden.

Der Rahmen, in dem am Samstagnachmittag getestet wurde, hatte mit normalem Testspielcharakter nichts zu tun. „Etwas Besonderes“, sei das gewesen, befand Keeper Daniel Heuer Fernandes nach dem Spiel in den Katakomben, auch Trainer Tim Walter sagte: „46.000 bei einem Testspiel: Einfach Wahnsinn! Das Stadion ist richtig geil. Altehrwürdig, wirklich besonders.“

HSV wird mit Applaus bei den Rangers begrüßt

Mit warmen Applaus von allen anwesenden Fans und zu ihrer Torhymne von Scooter wurden die HSV-Profis beim Warmmachen begrüßt, ein Vorgeschmack, auf das, was folgen sollte. Als die Mannschaften um kurz vor 15 Uhr Ortszeit zu Tina Turners „The Best“ einliefen, verwandelte sich die „Copland Road Stand“, die Osttribüne und Heimat der Hartgesottenen in ein riesiges Banner, halb Union Jack, halb in den Hamburger Farben blau-weiß-schwarz. Eine optische Umarmung, die von den knapp 800 mitgereisten HSV-Fans mit einem mitgebrachten Banner entgegnet wurde: Dort hieß es: „Rangers, we love you.“

Während der 90 Minuten – und auch danach, in den U-Bahnen Glasgows, waren neben „Rangers and Hambuuurg“ vor allem Schmähgesänge gegen den Hamburger Stadtrivalen beliebt, da waren auch die schottischen Fans textsicher, ganz ohne der deutschen Sprache mächtig zu sein.

Die Party, die schon am Freitagabend mit einem gemeinsamen Event am Stadion begonnen hatte, sie ging am Samstag einfach weiter. Vor, während und auch nach dem Spiel. Glasgow war – an diesem Wochenende – fest in blauer Hand.