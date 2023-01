Zwei große Träume hat der HSV in dieser Saison noch: Die Rückkehr in die Bundesliga und nach 25 Jahren endlich mal wieder die Teilnahme an einem richtigen Finale. Beides ist möglich. In den Terminplan des DFB würde es womöglich aber eigentlich gar nicht passen. Extra für den HSV wurde nun ein Notfallplan entworfen.

Zwei große Träume hat der HSV in dieser Saison noch: Die Rückkehr in die Bundesliga und nach 25 Jahren endlich mal wieder die Teilnahme an einem richtigen Finale. Beides ist möglich. In den Terminplan des DFB würde es womöglich aber eigentlich gar nicht passen. Extra für den HSV wurde nun ein Notfallplan entworfen.

Dass der HSV noch den direkten Aufstieg in die Bundesliga schafft, ist im Moment eher unwahrscheinlich. Der Weg über Platz drei und zwei Relegationsspiele ist hingegen nicht ganz so unrealistisch. Das Problem: Sollte der HSV die Relegation erreichen und am 19. April auch das Pokal-Halbfinale gegen Freiburg gewinnen, würde es im Mai für die Hamburger ein irres Wechselbad der Gefühle mit reichlich Terminstress geben.

MOPO

Das Relegationshinspiel ist eigentlich für Sonntag, den 15. Mai angesetzt, das Rückspiel soll am Montag danach (23.5.) stattfinden. Das DFB-Pokalfinale steigt genau dazwischen (21.5.). Sollte der HSV überall dabei sein, reicht die Zeit zwischen den Spielen für die Erholung nicht. Das Relegations-Rückspiel müssten dann um zwei Tag verschoben werden – auf den 25. Mai.