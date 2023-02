Und plötzlich ist das Feuer wieder voll entfacht. Nachdem die HSV-Profis überraschend doch wieder im Aufstiegskampf mitmischen, macht sich die sportlich reizvolle Ausgangslage auch bei den Anhängern bemerkbar. Für das letzte Saison-Heimspiel gegen Hannover 96 (7. Mai) deutet sich eine Rekordkulisse an, in der Woche danach könnte es zu einer großen HSV-Fan-Party in Rostock kommen.