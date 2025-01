Reist er dem HSV noch nach? Es gibt Neuigkeiten von Kapitän Schonlau

Keine Spur vom Kapitän, auch am Montag war in Belek weit und breit nichts von Sebastian Schonlau zu sehen. Noch immer wartet der 30-Jährige, der erkrankt in Hamburg zurückblieb, auf das Okay der Ärzte, um seinem Team in die Türkei folgen zu können. Mittlerweile wachsen die Zweifel, ob es dazu überhaupt noch kommen wird.

Im Doppelpack mussten Schonlau und Kollege Jean-Luc Dompé am vergangenen Freitag den Abflug ins Trainingslager sausen lassen. Der Franzose ist mittlerweile vor Ort, traf am Sonntag unter großem Gejohle im Teamquartier „Kempinski Hotel The Dome“ ein und zählte tags darauf, beim 2:0 im ersten Test gegen Aachen, zu den Zuschauern. Schonlau aber muss sich weiter gedulden.

HSV-Kapitän Schonlau zog sich eine schwere Erkältung zu

Wie geht es dem Kapitän? Nach MOPO-Informationen schon deutlich besser. Das sollen auch die Blutergebnisse verdeutlicht haben, die Schonlau am Montag erhielt. Komplett genesen ist er allerdings noch nicht, nachdem er sich um Silvester herum im Familienkreis eine heftige Erkältung zuzog.

Auch Merlin Polzin ist die Ungeduld anzumerken. „Es ist sicherlich kein gutes Zeichen, dass er noch nicht da ist“, ließ der HSV-Trainer nach dem Sieg gegen Aachen wissen und hofft weiterhin auf das Erscheinen Schonlaus in Belek.

Völlig offen allerdings, ob daraus noch etwas wird, zumal sich von Tag zu Tag mehr die Sinnhaftigkeit der Reise stellt. Wie die MOPO erfuhr, wird Schonlau auch am Dienstag noch nicht in die Türkei fliegen können, frühestens also am Mittwoch. Aber: Bereits Samstagvormittag reist der HSV-Tross schon wieder zurück nach Hamburg.

Am Freitag testet der HSV in Belek gegen FCSB Bukarest

Die sportliche Leitung um Polzin und Sportvorstand Stefan Kuntz wird abwägen, ob sich der Trip für Schonlau noch lohnt. Doch selbst wenn er noch fliegen sollte, dürfte ein Einsatz am Freitag, im Abschlusstest gegen FCSB Bukarest ausgeschlossen sein. Zum Rückrundenstart gegen Köln (18.1.) wird Hamburgs Abwehrchef so oder so einen Kaltstart hinlegen müssen …