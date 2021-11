Robert Glatzel stand in dieser Saison bei allen 15 Pflichtspielen des HSV in der Startelf. So richtig rund lief es zuletzt jedoch nicht mehr, bereits seit vier Spielen wartet der Stürmer auf einen Torerfolg. Ändert sich das am Samstag? Mit dem SSV Jahn Regensburg kommt ein Gegner nach Hamburg, der bei Glatzel ein Wechselbad der Gefühle auslöst.

Glatzel gegen Regensburg – fünfmal hat es dieses Duell bislang gegeben. In der Zweiten Liga trat er mit Heidenheim zu vier Spielen gegen Regensburg an. Nicht mal einen Punkt holte er dabei, alle vier Vergleiche gingen verloren.

Doch auch im Pokal gab es schon ein Duell. Und das lief komplett anders. Glatzel holte mit Heidenheim in Regensburg ein 5:2. Mit zwei Toren und zwei Vorlagen war es das Spiel mit den meisten Torbeteiligungen in seiner Profi-Karriere. Pleiten-Serie oder Torfestival – was hält Regensburg diesmal bereit?