Der mögliche Rassismus-Skandal im Volkspark und die Suche nach der Wahrheit. Am vergangenen Freitag soll HSV-Talent Fabio Baldé (18) beim Testkick der U19 gegen Arminia Bielefeld (1:4) rassistisch beleidigt worden sein, so behauptet es zumindest der Angreifer. Seine Mannschaft verließ daraufhin in der 87. Minute geschlossen den Platz. Nach wie vor aber wird nach der Wahrheit gesucht. Möglich, dass nun ein Video zur Aufklärung beiträgt.