Ende der vergangenen Saison standen die HSV-Fans vor einem Dilemma. Als die Mannschaft von Tim Walter mit fünf Siegen in Folge doch noch auf den Relegationsplatz sprang, entfachte um den Volkspark ein neuer Hype um die Mannschaft – und flugs waren die Trikots in sämtlichen Shops ausverkauft. In dieser Saison gibt es genug Jerseys für alle – und einen Fanliebling.

In der Torjägerliste der Zweiten Liga ist Robert Glatzel zur Winterpause mit elf Toren die Nummer eins – nicht das einzige Ranking, das der 28-Jährige anführt. Denn: Kein Trikot geht beim HSV so oft über die Ladentheke, wie jenes mit der Nummer 9. Bei Erwachsenen und Kindern ist der Stürmer gleichermaßen oben auf.

Robert Glatzels HSV-Trikot ist der Topseller

Glatzels Entscheidung, im Sommer ein gut dotiertes Angebot vom Aufsteiger FC Schalke 04 auszuschlagen, stattdessen den Hamburger Weg weiterzugehen und seinen Vertrags bis 2025 zu verlängern, kam beim Anhang gut an. Und auch der Stürmer selbst dürfte die Entscheidung bislang nicht bereut haben.

MOPO

Auf Platz zwei liegt bei den Erwachsenen Ludovit Reis (Nr. 14), gefolgt von Sommerzugang Ransford Königsdörffer (Nr. 11). Bei den Kindern ist das zweitbeliebteste Trikot jenes von Sonny Kittel (Nr. 10), auf Rang drei folgt das Torwarttrikot mit dem Flock von Daniel Heuer Fernandes (Nr. 1).

Ein bunt gemischtes Potpourri bei Jung und Alt – mit einem gemeinsamen Spitzenreiter: der Nr. 9 von Robert Glatzel.