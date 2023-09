HSV-Verteidiger Ramos zurück: So stehen seine Startelf-Chancen

Beim 1:0 in Hannover (26. August) war HSV-Verteidiger Guiherme Ramos nach 53 Minuten mit Rot vom Platz geflogen (Notbremse). Für zwei Spiele wurde der Portugiese vom DFB gesperrt. Durch die Länderspielpause dauerte die Auszeit fast einen Monat. Am kommenden Freitag beim Gastspiel in Osnabrück ist Ramos endlich wieder dabei.

Ramos zurück: Aber darf er gegen Osnabrück auch ran? In den ersten fünf Spielen dieser Saison stand der Zugang aus Bielefeld immer in der Startelf der Hamburger. Das allerdings vor allem auch, weil zum Saisonstart Dennis Hadzikadunic und Sebastian Schonlau noch verletzt waren.

Hadzikadunic patzte in Elversberg

Die Auftritte des Portugiesen waren wechselhaft. Mit seiner Roten Karte stoppte er sich schließlich selbst. Und nun?

In Elversberg patzte am vergangenen Samstag Hadzikadunic, Schonlau wurde zudem mit Problemen nach 74 Minuten ausgewechselt, trainierte auch am Dienstag nicht mit. Komplett neu gemischt werden die Karten deswegen mit Blick auf das Osnabrück-Spiel wohl kaum. Mit Ramos hat Tim Walter aber ab sofort wieder eine Option mehr.