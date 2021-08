Ralf Dümmel im MOPO-Podcast: Das denkt er über ein Engagement beim HSV

TV-Unternehmer Ralf Dümmel (54, „Die Höhle der Löwen”) könnte sich nicht vorstellen, mit seinem Unternehmen DS Produkte beim HSV als Großinvestor wie etwa als Trikotsponsor einzusteigen. „Wir mit DS Produkte sind keine Marke, die etwas auf einer Trikotbrust zu suchen hat”, erklärt Dümmel in der neuen Folge des MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein”. Er sponsere den HSV stattdessen mit seiner Dauerkarte und seinen Business Seats, fügt er schmunzelnd an.

Warum sich der Unternehmer, der in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ an der Seite von HSV-Hauptsponsor und Orthomol-Geschäftsführer Nils Glagau zu sehen ist, kein solches Engagement beim HSV vorstellen könnte und wie er den HSV mal für 72 Mark als Schiedsrichter gepfiffen hat, hören Sie in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein”:

Dort erzählt Dümmel außerdem humorvoll von einem HSV-Spiel, für das er sogar die Schule schwänzte, und von einem traumatischen Erlebnis bei seinem ersten Stadionbesuch im Volksparkstadion. Der 54-Jährige spricht auf unterhaltsame Weise darüber, dass er nur dank eines ungewollten Babysitter-Jobs zum Unternehmer wurde, was hinter den Kulissen bei „Die Höhle der Löwen” passiert – und ruft während der Sendung plötzlich einen Telefonjoker an.