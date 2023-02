Neun Tage sind vergangen, seit das DFB-Schiedsgericht Mario Vuskovic (21) in die Verlängerung schickte. Im kanadischen Montreal sollen ein neues Gutachten und eine weitere Urin-Probe erstellt werden, um die Frage zu klären, ob der HSV-Profi mit Epo gedopt hat. Am 10. März sieht man sich dann in Frankfurt wieder. Nur: Von einem Transport des noch übrig gebliebenen Urins nach Kanada kann weiterhin keine Rede sein. Es ist völlig unklar, ob und wie der Urin nach Kanada kommt. Und, ob er das überhaupt darf.