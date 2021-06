Pyro-Premiere des HSV: Ein Ordner pro Fan und Feuerwehr: So läuft die legale Zündelei

Vor dem kommenden HSV-Heimspiel am Sonnabend gegen Karlsruhe (13 Uhr im MOPO-Liveticker) wird es eine Pyro-Show im Volksparkstadion geben. Und das ganz legal. Es ist eine Premiere im deutschen Profi-Fußball. Feuer frei! Der HSV schreibt Geschichte.

Das illegale Abbrennen von Pyrotechnik hat den HSV in den vergangenen Jahren viel Ärger und viel Geld gekostet. Immer wieder sorgten HSV-Anhänger für negative Schlagzeilen und letztlich auch Rekordstrafen vom DFB.

In der Saison 2017/18 musste der HSV insgesamt 235.000 Euro für die gefährlichen Feuerspiele einiger Fans bezahlen, in der vergangenen Spielzeit waren es am Ende sogar 294.150 Euro. In beiden Jahren musste kein Verein in Deutschland mehr bezahlen als der HSV.

HSV: Kein Verein in Deutschland zahlt mehr Strafe für Pyro

Auch in dieser Saison sind bislang schon wieder 180.800 Euro an Strafen zusammen gekommen. Um das Problem und die Kosten in den Griff zu bekommen, setzt sich der HSV seit Februar 2019 für ein legales Abbrennen von Pyrotechnik im Stadion ein. Nun gibt es den ersten Erfolg.

„Nach der behördlichen Genehmigung durch die zuständigen Stellen in Hamburg hat die Kommission ‚Prävention & Sicherheit & Fußballkultur‘ des DFB einen Antrag des Hamburger SV bewilligt, wonach der Klub vor Anpfiff seines Heimspiels gegen den Karlsruher SC am 8. Februar im Volksparkstadion zehn Rauchtöpfe außerhalb der Zuschauerbereiche unter Aufsicht einer Fachfirma kontrolliert abbrennen darf“, heißt es in einer DFB-Mitteilung.

Volksparkstadion: Rauchtöpfe vor der Nordtribüne

Die Rauchtöpfe sollen am Sonnabend im Volksparkstadion direkt vor der Nordtribüne beim Einlaufen der Mannschaften von Fans abgebrannt werden. Hinter jedem Fan wird ein Ordner stehen. Zudem wird die ganze Aktion durchgehend von einem Pyrotechniker überwacht.

Auch die Feuerwehr wird dabei sein. Sie muss das Abbrennen am Sonnabend auch noch final freigeben. Sollten die Wetterbindungen am Ende doch nicht passen, kann die legale Pyro-Show auch noch kurzfristig wieder abgesagt werden.

Video: HSV-Fans fordern die Zulassung von Pyrotechnik im Stadion

Pyrotechnik bleibt illegal

Die erste Erlaubnis des DFB und der Behörden in Hamburg ist für den HSV auf jeden Fall ein Erfolg. Allerdings ist es vorerst auch eine einmalig Sache. Generell bleibt Pyrotechnik in den Stadien verboten.

Eine Genehmigung wie nun in Hamburg ist ein Ausnahmefall. Beim DFB heißt es dazu: „Jeder zukünftige Antrag unterliegt daher auch weiterhin der Einzelfallprüfung.“ Der HSV macht den Anfang. Und schreibt am Sonnabend Geschichte.