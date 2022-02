Moritz Heyer und Miro Muheim sind beim HSV aktuell gesetzt. Zugegeben, Konkurrenz gibt es für die beiden Außenverteidiger auch nicht. Das gibt der Kader verletzungsbedingt nicht her. Das Gute: Mit Leistungen wie beim Sieg in Darmstadt ist das auch gar nicht nötig.

Heyer auf rechts und Muheim auf der linken Seite waren mit ihren besten Saisonleistungen Garanten des Erfolgs. Heyer legte zwei Treffer auf, Muheim einen. Während Heyer die rechte Seite schier unermüdlich beackerte und immer wieder gefährlich in des Gegners Strafraum vorstieß, wurde Muheim zum Mensch gewordenen Hamburger Verschiebebahnhof, stopfte Löcher auf dem gesamten Feld. Der Schweizer kommt immer besser in Schwung. Auch in der Rückwärtsbewegung hatte das Duo alles im Griff.

HSV: Heyer und Muheim überzeugen gegen Darmstadt

Von Problemzone keine Spur. Stattdessen war das eine echte Luxusleistung, die das Duo zeigte. Beim HSV dürfte man nun bemüht sein, beide Spieler in Watte zu packen. Die defensive Außenbahn, sie ist aktuell auf Kante genäht beim HSV.

Mit Tim Leibold, Jan Gyamerah und Josha Vagnoman fehlen den Hamburgern aktuell gleich drei Außenverteidiger mit Startelf-Ambitionen. In Darmstadt war Youngster Bent Andresen als einzige Alternative auf der Bank dabei. Viel darf da nicht mehr passieren. Bleiben Heyer und Muheim aber unverletzt und rufen dauerhaft Leistungen wie in Darmstadt ab, ist das vieles, aber ganz sicher kein Problem.