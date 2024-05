Auch in dieser Saison hat der HSV den Aufstieg in die Bundesliga wieder verpasst – und musste nun auch noch dabei zusehen, wie der Stadtnachbar FC St. Pauli den Sprung in die 1. Liga feierte. Nach dem sechsten Nicht-Aufstieg in Folge stellt sich die Frage: Braucht der HSV jetzt einen radikalen Umbau des Kaders? Der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht findet: Ja, das ist absolut notwendig – MOPO-Reporter Tim Meinke hingegen hält das für nicht zielführend. Die beiden argumentieren, was jetzt für und was gegen einen Umbruch beim HSV spricht.

Auch in dieser Saison hat der HSV den Aufstieg in die Bundesliga wieder verpasst – und musste nun auch noch dabei zusehen, wie der Stadtnachbar FC St. Pauli den Sprung in die 1. Liga feierte. Nach dem sechsten Nicht-Aufstieg in Folge stellt sich die Frage: Braucht der HSV jetzt einen radikalen Umbau des Kaders? Der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht findet: Ja, das ist absolut notwendig – MOPO-Reporter Tim Meinke hingegen hält das für nicht zielführend. Die beiden argumentieren, was jetzt für und was gegen einen Umbruch beim HSV spricht.

Ja, ein Umbruch ist notwendig: Der FC St. Pauli steht kurz vor dem Bundesliga-Aufstieg – und Eric Smith schreit seinen Trainer Fabian Hürzeler an, weil der ihn ausgewechselt hat. Was diese Szene mit dem HSV zu tun hat? Nun, man muss ja nicht gleich vor laufender Kamera austicken wie der Kiez-Schwede, doch Spieler dieser Art mit Meinungsstärke, die vorangehen, die auch mal den Coach und die Mitspieler verbal einnorden, sucht man im Rothosen-Kader vergeblich. Bitte nicht falsch verstehen: Vollprofis wie Sebastian Schonlau oder Jonas Meffert sind feine Kerle und wichtig für den HSV, auf und neben dem Platz. Sie führen nur anders, leiser. Das ist gewiss kein schlechter Ansatz, nur hat der bislang nachweislich nicht zu dem gewünschten Ergebnis namens Aufstieg geführt.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Strände, Seen, Moore, Wälder, Gastro: Wo Sie in Hamburg einfach mal „Urlaub“ machen können

– Einfach abreißen? Die Debatte über die Elbtower-Ruine

– CDU-Mann Thering: Kann der Bürgermeister?

– 20 Seiten Sport: Wie sich der FC St. Pauli jetzt für die Bundesliga aufstellt & Vuskovic-Prozess: Wie es weitergeht

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Im aktuellen Aufgebot gibt es mit einem Bénes, einem Pherai, einem Reis oder auch einem Dompé fraglos hochveranlagte Spieler, denen allerdings die eine oder andere klare Ansage und Einschätzung zur gezeigten Leistung verdammt guttun würde. Und sonst? Robert Glatzel schießt seine Tore, ist aber auch kein Lautsprecher. Die Urgesteine Tom Mickel und Bakery Jatta spielen Nebenrollen. Und Daniel Heuer Fernandes hat seinen Platz im Tor verloren.

Da trifft es sich doch gut, dass aktuell einige Spieler über einen Wechsel nachdenken. Dadurch ergibt sich die Chance für den HSV auf einen radikaleren Umbau. Neue Leader müssen her – das würde sicher auch Schonlau, Meffert und dem Rest des Teams sehr helfen.

HSV hat schon einmal mit Mentalitätsspielern versagt

Nein, ein Umbruch wäre unangebracht: Mentalitätsspieler. Ein schlimmes Wort. Erinnern Sie sich an Klaus Gjasula? Der sagte im August 2020: „Ich sehe mich als Mentalitätsspieler.“ Weshalb der HSV ihn holte, zudem Simon Terodde, Toni Leistner und Sven Ulreich. Sie alle waren damals Teil eines Kader-Umbruchs, der sein Ziel verfehlte. Weil die dritte Zweitliga-Saison des HSV am Ende nur eines war: sehr schlimm.

Jetzt, vor dem siebten Anlauf, soll es also wieder einen Kader-Umbruch geben. Was ist das überhaupt? Ist es ein Umbruch, wenn Moritz Heyer nach vier miterlebten Nichtaufstiegen geht? Ist es ein Umbruch, wenn sich Reservisten wie Levin Öztunali oder Mal-ja-mal-nein-Stammkräfte wie Guilherme Ramos verabschieden? Solche Wechsel gibt es jedes Jahr. Nicht falsch verstehen: Natürlich benötigt es Anpassungen, und zwar gezielte, je nach Trainer. Natürlich könnten dem HSV „Mentalitätsspieler“ (schlimm) guttun. Radikaler Umbau aber hieße, dass absolute Stammspieler gehen. Und Robert Glatzel, László Bénes und/oder Ludovit Reis sind, so sie denn bleiben wollten, nicht zu ersetzen in dieser Liga. Schon gar nicht im siebten Jahr.

Die Vielzahl jener Profis auszutauschen, denen die HSV-Fans nach dem Aufstiegs-K.o. zugejubelt haben, weil sie sich mit den aktuellen Gesichtern identifizieren, wäre kontraproduktiv. Die Fan-Meinung allein darf zwar nicht maßgeblich sein bei der Frage nach einem Umbruch – sondern, inwieweit so einer den Aufstieg wahrscheinlicher macht. Dieser glückte jedoch schon 2020/2021 nicht. Mit Mentalitätsspielern.