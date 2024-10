Torjäger Robert Glatzel wird monatelang verletzt fehlen. Die zentrale Frage, die sich die HSV-Fans jetzt stellen: Kann der HSV Glatzels Ausfall überhaupt kompensieren und trotzdem um den Aufstieg in die Bundesliga mitspielen? MOPO-Redakteur Simon Braasch ist überzeugt, dass das gelingen kann – sein Kollege Tim Meinke glaubt daran überhaupt nicht. Die beiden HSV-Reporter der MOPO argumentieren, was dafür und was dagegen spricht.