Premiere gegen verfluchten Gegner: HSV-Profi Heyer will in Hannover doppelt feiern

Auf 2225 Einsatzminuten hat es Moritz Heyer bislang für den HSV in dieser Saison gebracht. Kein Spieler im Team von Daniel Thioune kam häufiger zum Einsatz. Am Sonntag in Hannover wartet auf den Defensiv-Allrounder nun ein ganz besonderes Spiel. Der Ostersonntag wird zur Heyer-Feier.

26 Liga-Spiele sind bislang absolviert. Heyer stand für den HSV bei 25 Partien in der Startelf. Nur beim 0:1 gegen Hannover in der Hinrunde kam er nicht zum Einsatz. Am Sonntag soll er bei den Niedersachsen spielen, alles andere wäre eine Überraschung. Ein spezieller Tag wird es für Heyer so oder so.

Heyer hat gegen Hannover als Profi noch nie gewonnen

Spieltag, Ostersonntag und dann auch noch der eigene Geburtstag – für Heyer fällt diesmal alles auf einen Tag. 26 Jahre wird der Verteidiger an diesem Sonntag alt. Zu seinen Wünschen gehört mit Sicherheit auch sein erster Sieg als Profi gegen Hannover. Mit Osnabrück hat Heyer gegen 96 in der vergangenen Saison ein 0:0 und eine 2:4-Pleite erlebt. Beim HSV sah er in der Hinrunde die 0:1-Niederlage als Zuschauer von der Bank aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Stürmt Wood für den HSV gegen Ex-Klub Hannover?

Diesmal soll es anders laufen. Der Sonntag soll für Heyer zum großen Feiertag werden. Es ist übrigens das erste Mal in seiner Karriere, dass er an seinem Geburtstag auf dem Fußballplatz im Pflichtspieleinsatz ist.