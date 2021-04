Potenzial da, Konstanz fehlt: Beim HSV kommt es auf zwei Wackel-Kandidaten an

Sonny Kittel und Jeremy Dudziak gehören ohne Zweifel zu den besten Fußballern im aktuellen Kader des HSV. An guten Tagen können beide begeistern und auf dem Platz für den Unterschied sorgen.



Das Problem: Es fehlt die Konstanz. Zu viele Spiele sind immer wieder dabei, in denen beide ihr Potenzial nicht abrufen und nur mitlaufen. Es ist eine Achterbahnfahrt. Nicht nur Daniel Thioune hofft, dass diese jetzt vorbei ist und beide mit Blick auf das Saisonfinale ausschließlich in der Erfolgsspur unterwegs sind.

Für HSV-Trainer Thioune entscheidet der Kopf



„Beide in Top-Form wäre sicherlich ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass wir die nächsten Spiele auch gewinnen. Dazu sind sie herzlich eingeladen. Ich will aber nicht die ganze Verantwortung auf diese beiden Spieler verteilen. Das Kollektiv ist gefragt“, sagt Thioune, der betont, dass nun auch der Kopf entscheidend ist und man sich nicht von unglücklichen Situationen beeinflussen lassen darf.

Kittel wartet seit acht Spielen auf eine Torbeteiligung



Gefährdet ist bei diesem Punkt vor allem Kittel. Läuft es bei ihm nicht, geht der Kopf schnell mal nach unten. Dafür gab es zuletzt genug Situationen. Kittel stand in diesem Jahr zwar in jedem Spiel in der Startelf. An einem Tor war er mittlerweile schon seit acht Spielen nicht mehr beteiligt.

Thioune setzt weiter auf Kittel und Dudziak in der HSV-Startelf



„Wenn man Offensivspieler wie Sonny Kittel ist, dann will man Torbeteiligungen haben. Er ist im Moment nicht zufrieden. Ich als Trainer weiß auch, dass deutlich mehr geht bei ihm. Er hat die Chancen, in den nächsten Spiel zu zeigen, dass es noch mal einen Schub gibt“, sagt Thioune, der erst mal wohl weiter auf Kittel und auch Dudziak in der Startelf setzen wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Ex-HSV-Kapitän verschollen: Djourou ist verletzt – und keiner darf es wissen



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Beide sind nun am Zug. Ab sofort muss wieder geliefert werden. Große Ausfälle wird sich der HSV im Saisonendspurt nicht mehr erlauben können.