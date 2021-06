Pollersbeck is back!: Ein neuer Wechsel im HSV-Tor wäre eine Überraschung

Über ein Jahr hatte Julian Pollersbeck auf diesen Einsatz warten müssen. Ganz genau waren es 393 Tage. So lange stand der Keeper nicht mehr bei einem Pflichtspiel der Profis im HSV-Tor. Am Sonntag gegen Wiesbaden bekam er nun seine große Chance. Der 25-Jährige nutzte sie und wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im HSV-Kasten bleiben. Poller’s back!

Wie kam es zu dem Torwartwechsel beim HSV? Laut Dieter Hecking fehlte Daniel Heuer Fernandes nach den Spielen in Fürth, gegen Bielefeld und in Stuttgart die geistige Frische für den Auftritt gegen Wiesbaden. Der Keeper, der zuvor jedes Spiel für den HSV in dieser Saison gemacht hatte, wurde komplett aus dem Kader gestrichen. Pollersbeck wurde von der Nummer drei zur Nummer eins befördert. Ein Wechsel, den Hecking schon länger im Hinterkopf hatte.

HSV: Heckings Torwart-Plan ging voll auf

Für Pollersbeck, der gerade eine Knöchelverletzung auskuriert hatte, war nun die Zeit reif. Der Plan, ihn gegen Wiesbaden wieder in das Tor zu stellen, ging voll auf. Der ehemalige U21-Europameister lieferte eine überzeugende Leistung ab, zeigte einige starke Paraden und hatte damit am Ende einen großen Anteil am Sieg.

Pollersbeck bleibt wohl auch gegen Kiel im HSV-Tor

Es wäre eine große Überraschung, sollte Pollersbeck nicht auch beim nächsten Spiel gegen Kiel (8. Juni) im Tor stehen. Das wird sicherlich auch Heuer Fernandes verstehen. Er muss sich nun dem Team unterordnen.