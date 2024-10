Pokal in Freiburg: Wechselt HSV-Trainer Baumgart die halbe Mannschaft?

Zwei Trainingstage bleiben Steffen Baumgart, um seine Mannschaft auf die Pokal-Aufgabe in Freiburg vorzubereiten. Am Dienstagnachmittag starten die Profis dann mit dem Flieger in Richtung Süden, wo sie am Mittwoch (18 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim Tabellenfünften der Bundesliga gastieren. Aber mit welcher Formation? Gönnt der Trainer einigen seiner Profis eine Auszeit oder setzt er mit seiner bestmöglichen Startelf auf eine dicke Pokal-Überraschung?

Dem Montag dürfte bei Baumgarts Auslese eine große Bedeutung zukommen. Dann wird sich herausstellen, wie seine Profis die Pleite in Elversberg (2:4) körperlich überstanden haben und ob bei dem einen oder anderen in der nun anstehenden englischen Woche eine Pause ratsam wäre. Denn bereits am kommenden Sonntag kommt Nürnberg in den Volkspark. Da will und muss der HSV siegen, um Kontakt zu den Aufstiegsplätzen zu behalten.

HSV-Kapitän Schonlau ist im Pokal spielberechtigt

Wen nimmt Baumgart in Freiburg aus dem Team? Zwei Wechsel dürften klar sein. Keeper Matheo Raab erhält im Pokal den Vorzug vor Daniel Heuer Fernandes, diesbezüglich legte sich Baumgart schon fest. Und auch Abwehrchef Sebastian Schonlau (in der Liga noch gesperrt) darf im Pokal ran. Die wahrscheinlichste Variante: Daniel Elfadli bekommt ein Päuschen. Würde Sinn machen, denn gegen Nürnberg soll er den dann gesperrten Jonas Meffert im Mittelfeld ersetzen. Im Pokal aber gilt für Meffert das Gleiche wie für Schonlau: Er ist spielberechtigt.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Diese Bismarcks! Steueroasen? Die Adelssippe war auch in früheren Generationen immer für Schlagzeilen gut

– Vorsicht Gold-Abzocke! Professionelle Ankäufer von Wertsachen versprechen in Inseraten faire Preise – die Realität sieht anders aus

– Milliardär greift nach dem Elbtower: Türkischer Unternehmer steigt ins Rennen der Interessenten ein

– Große Rätselbeilage mit jede Menge Knobelspaß

– 20 Seiten Sport: Der Hass auf das woke St. Pauli & HSV-Profi Ludovit Reis über seine Abschiedsgedanken im Sommer

– 28 Seiten Plan7: Was sich bei Kult-Zauberstück „Harry Potter” jetzt ändert & Veranstaltungstipps für jeden Tag

Und ansonsten? Möglich, dass Baumgart auch in den Linien davor ein wenig durchtauscht und Spielern eine Chance gibt, die zuletzt nur sporadisch zum Einsatz kamen. Immanuel Pherai, Bakery Jatta oder Fabio Baldé stünden diesbezüglich in der ersten Reihe, auch Adam Karabec.

Das könnte Sie auch interessieren: Viele Tore und trotzdem Ärger: Was HSV-Knipser Selke so sauer macht

Verzichten muss der HSV am Mittwoch weiterhin auf den verletzten Dennis Hadzikadunic, zudem wird Silvan Hefti wohl noch nicht rechtzeitig fit. Offen auch, wie es um Emir Sahiti steht, der sich im Abschlusstraining vor der Abreise nach Elversberg verletzte. Dazu fehlt der langzeitverletzte Robert Glatzel.