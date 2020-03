Platzverweis in Aue: Gideon Jung: Seine Schwalbe schockt den HSV

Sie waren vorher schon schwach, aber nach dieser Szene ging beim HSV gar nichts mehr. 59 Minuten waren beim 0:3 in Aue gespielt, als sich Gideon Jung wegen einer Schwalbe die Gelb-Rote-Karte abholte. Ein äußerst uncleverer Akt der Verzweiflung, der für mächtigen Ärger sorgte.

Erst der Platzverweis und dann auch noch ein Spießrutenlauf. Jung blieb nichts erspart, denn nach seiner Hinausstellung musste er auch noch eine halbe Ehrenrunde von der Ersatzbank in die Kabine laufen, begleitet vom Gejohle der Auer Fans, die ihn auch noch bepöbelten. Teer und Federn fehlten noch, das hätte dem Ganzen die Krone aufgesetzt.

Gideon Jung: Platzverweis wegen einer Schwalbe

Klar, dass auch Dieter Hecking einen mächtig dicken Hals hatte. Eigentlich wollte der Trainer gerade wechseln, Adrian Fein stand schon bereit. „Wir hatten gerade überlegt, wie wir nochmal was verändern wollen“, so der 55-Jährige. „Dann kommt zu allem auch noch der Platzverweis, der die Idee durchkreuzt und alles durcheinanderwirbelt.“

HSV in Aue : Das Spiel in Bildern



URL zum Kopieren Pechvogel: Nach nur 23 Minuten musste Startelfdebütant Ewerton mit einer Innenbandverletzung im Knie ausgewechselt werden. WITTERS Foto: Noch hält die Hamburger Mauer, hier nach Jan Hochscheidts Freistoß. Wenige Sekunden später ging Aue in Führung. WITTERS Foto: Der Führungstreffer: Pascal Testroet (r.) schaltet schnell, bleibt cool und schiebt zum 1:0 ein. WITTERS Foto: Mitentscheidende Szene: Gideon Jung (r.) sieht nach seiner Schwalbe die Gelb-Rote Karte. WITTERS Foto: Das 2:0: Jan Hochscheidt schiebt den Ball an Daniel Heuer Fernandes vorbei ins Tor WITTERS Foto: Auer Lust, Hamburger Frust: Die Veilchen-Spieler jubeln über das 2:0, Adrian Fein lässt den Kopf hängen. WITTERS Foto: Ein Comeback zum Vergessen: Adrian Fein wurde nach seiner Jochbeinoperation beim Stand von 0:1 eingewechselt. WITTERS Foto: Die HSV-Profis müssen sich nach dem Debakel den völlig enttäuschten Fans stellen. WITTERS Foto: Drei zu Null – das war der aus HSV-Sicht ernüchternde Endstand im Erzgebirgsstadion WITTERS Foto:

Jung eliminierte sich dadurch auch für die Partie am kommenden Sonnabend gegen Jahn Regensburg. Gut für den HSV, dass zumindest Fein nach seinem Jochbeinbruch wieder fit ist.

Gideon Jung hat viel Frust nach der 0:3-Pleite des HSV

Jung aber dürfte das Erzgebirge mit einer extra Portion Frust im Gepäck verlassen haben. Gelbverwarnt sich so einen Platzverweis einzuhandeln, das war das letzte, was der HSV in Aue noch brauchte.