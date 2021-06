Phänomen Terodde: Jetzt hat der HSV-Stürmer schon mehr Tore als Spiele

Dieser Mann ist einfach ein Phänomen. Und so langsam gehen einem da die Superlative aus. Mit 4:0 (1:0) setzte sich der HSV gegen den SV Sandhausen durch und klettert zumindest für eine Nacht wieder auf Platz eins der Tabelle der Zweiten Liga.

Simon Terodde brachte die Hamburger auf die Siegerstraße und erzielte die ersten beiden Tore. Es waren seine Treffer Nummer zwölf und 13 für den HSV in dieser Saison.

HSV-Stürmer Simon Terodde hat schon mehr Tore als Spiele

Terodde und die wilde 13. Gegen Sandhausen war es bereits sein sechster Doppelpack für den HSV im zwölften Liga-Spiel. Eine irre Ausbeute. Zum Erfolg kam er diesmal, weil er einfach zwei Mal genau an der richtigen Stelle stand und der Gegner ihn kräftig unterstützte.

Das 1:0 (31.) erzielte Terodde nach einer Flanke von Jeremy Dudziak. Eigentlich hätte den Ball auch Sandhausens Ivan Paurevic klären können. Er entschied sich dagegen, weil er Terodde in seinem Rücken übersah. Der Stürmer nahm das Geschenk dankend an.

Sandhausens Paurevic patzt, Terodde bedankt sich

Auch beim 2:0 (67.) von Terodde half der Gegner mit. Diesmal flankte Tim Leibold. Verteidiger Diego Contento kam an den Ball und spielte die Kugel genau vor die Füße des HSV-Stürmers, der direkt abzog.

13 Tore in zwölf Spielen. Terodde darf sich mal wieder als Tor-Held feiern lassen. Und ganz nebenbei bleibt Sandhausen einer seiner Lieblingsgegner. Die letzten sechs Spiele gegen den SVS hat er nicht nur alle gewonnen. Gleich acht Tore hat er dabei erzielt.

Mehr geht kaum. Von den bislang 25 HSV-Toren in dieser Saison hat Terodde für mehr als die Hälfte gesorgt. Am kommenden Montag steht für ihn und den HSV in Karlsruhe das nächste Spiel an, danach geht es dann in die Mini-Winterpause. Verdient hat sie sich Terodde schon jetzt.