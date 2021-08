Jeremy Dudziak blick optimistisch nach vorne. Am Sonntag in Würzburg will er wieder dabei sein. Foto: WITTERS Jeremy Dudziak blick optimistisch nach vorne. Am Sonntag in Würzburg will er wieder dabei sein. WITTERS Foto:

Am Dienstag hat im Volkspark die Vorbereitung auf das nächste Spiel am kommenden Sonntag in Würzburg begonnen. Welche zuletzt verletzten Profis können dabei sein? Und wer soll den gesperrten Innenverteidiger Stephan Ambrosius ersetzen? Erste Antworten gibt es bereits.

Während Stürmer Bobby Wood (Knie) am Dienstag wieder mit dem Team trainierte, arbeiteten Josha Vagnoman (Bänderriss) und Jeremy Dudziak (Zerrung) noch individuell auf dem Nebenplatz. Alles lief ohne Probleme. Beim Verlassen des Rasens zeigte sich Dudziak optimistisch und sagte: „Ich denke, dass ich am Wochenende dabei sein werde.“

Am Donnerstag will sich HSV-Trainer Thioune wegen Jeremy Dudziak entscheiden

Dudziak meldet sich zurück. Als letzte Hürde muss er nun allerdings in den nächsten Tagen auch noch Daniel Thioune überzeugen. Nach dem der Trainer schon in der vergangenen Woche Hoffnung auf ein Dudziak-Comeback hatte, es dann aber doch nicht klappte, will er sich diesmal lieber nicht zu früh zu euphorisch äußern.

„Wahrscheinlich müssen wir wieder abwarten, was jeder Tag so bringt“, erklärte Thioune, der Dudziak am Mittwoch wieder teilweise mit der Mannschaft trainieren lassen möchte. Um endgültig Grünes Licht zu bekommen, müsste Dudziak am Donnerstag voll einsteigen. Bei Vagnoman sieht es genauso aus.

HSV: Heyer soll in Würzburg gesperrten Ambrosius ersetzen

Ziemlich klar festgelegt hat sich Thioune bereits bei der Frage, wer Ambrosius (Sperre) am Sonntag in der Innenverteidigung ersetzen soll.

Rick van Drongelen ist nach seinem Kreuzbandriss zwar wieder voll im Mannschaftstraining, aber noch keine Alternative. „Ihm tun sicherlich noch mal ein, zwei Wochen Training gut. Wir müssen da vorsichtig sein“, sagt Daniel Thioune, der van Drongelen erst für den März so richtig wieder einplanen will.

Und am Sonntag? „Ganz so viel Auswahl habe ich nicht. Es ist vielleicht kein Geheimnis, dass es wahrscheinlich Moritz Heyer treffen wird“, so Thioune.

Wer im Gegenzug für Heyer in das defensive Mittelfeld rückt, soll erst in den nächsten Tagen entschieden werden. Für den HSV-Trainer ist Amadou Onana nicht die einzige Option im Kader. Auch David Kinsombi wäre bei einer Dudziak-Rückkehr unter anderem eine Alternative.