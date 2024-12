Otto Stanges Vorgänger: Das wurde aus den jüngsten HSV-Torschützen

Im Alter von 17 Jahren, zehn Monaten und zwölf Tagen erzielte Otto Stange beim 5:0 gegen Fürth sein erstes Profi-Tor für den HSV. Damit schaffte es der Stürmer auf Platz zwei in die Liste der jüngsten HSV-Torschützen in einem Pflichtspiel (seit 1963). War es für Stange der Auftakt zu einer großen Karriere? Die Chancen stehen nicht schlecht, doch es gibt auch negative Beispiele. Das zeigt ein Blick in die Laufbahnen der anderen Teenie-Torschützen beim HSV.

Insgesamt zehn Spieler waren bei ihrem ersten Profi-Tor für den HSV (Erste und Zweite Liga, DFB-Pokal oder Europacup) bislang jünger als 19 Jahre. Zwar liegen Vereine wie Schalke (26), Dortmund (21) oder Stuttgart (16) in dieser Kategorie klar vor den Hamburgern. Bei Bayern, Frankfurt (jeweils elf) und Leverkusen (neun) ist die Zahl der U19-Torschützen hingegen ähnlich. Werder Bremen kommt sogar nur auf vier. Bei St. Pauli war in der Ersten Liga und im DFB-Pokal noch nie ein Torschütze unter 19 Jahren alt. Auch in Liga zwei haben das beim Kiezklub erst vier Spieler geschafft.

Fiete Arp ist weiterhin der jüngste Torschütze beim HSV

Nur jünger als Otto Stange war beim HSV bei seinem Tor-Debüt im Profi-Bereich bislang Fiete Arp. Der Angreifer erzielte im Oktober 2017 in der Bundesliga (1:2 in Berlin) im Alter von 17 Jahren, neun Monaten und 22 Tagen sein erstes Tor für den HSV. Am Ende war es nur einer von insgesamt vier Treffern für die Hamburger. Für den Youngster gab es im Anschluss trotzdem einen Millionen-Vertrag von Bayern München. Dort konnte sich Arp zwar nie durchsetzen. Über Kiel schaffte er danach immerhin trotzdem den Weg zurück in die Bundesliga.

Heung-Min Son ließ in seiner Karriere lieber Taten als Worte für sich sprechen. Für den HSV traf er erstmals als 18-Jähriger im Oktober 2010 beim Gastspiel in Köln. Es war der Startschuss zu einer großen Laufbahn.

Mittlerweile ist Arp 24 Jahre alt. In seiner Karriere ist damit noch alles möglich. Bereits am Ende ihrer Laufbahnen stehen Heung-Min Son und Eric Maxim Choupo-Moting, die die Plätze drei und vier in der Liste der jüngsten HSV-Torschützen belegen. Erreicht hat das Duo schon jetzt fast alles. Son, der mit 18 Jahren, drei Monaten und 22 Tagen erstmals für den HSV getroffen hatte, ist inzwischen 32 Jahre alt und hat in der Premier League Helden-Status. Für Tottenham, wo der Südkoreaner seit knapp zehn Jahren spielt, hat er in 429 Spielen 169 Tore erzielt. Er war Torschützenkönig in England und wurde siebenmal zu Südkoreas Fußballer des Jahres gewählt. Nur eine Trophäe mit der Mannschaft hat er nie gewonnen.

Bei Choupo-Moting sieht das anders aus. Der gebürtige Hamburger, der seine Tor-Premiere für den HSV im Alter von 18 Jahren, vier Monaten und 13 Tagen gefeiert hat, machte nach seiner Zeit im Volkspark unter anderem bei Paris Saint-Germain und den Bayern Karriere. Dort gewann er zahlreiche Pokale und Meisterschaften. Seine Laufbahn lässt der heute 35-Jährige im neuen Jahr in New York ausklingen.

Tom Sanne brachte sein HSV-Tor kein Glück

Noch komplett unklar, wie die Zukunft aussieht, ist es bei Platz fünf auf der Liste der jüngsten HSV-Torschützen. Diesen belegt Tom Sanne, der im Alter von 18 Jahren, sechs Monaten und zehn Tagen vor gut zwei Jahren in der Zweiten Liga für die Hamburger getroffen hatte. Der Startschuss für mehr war das allerdings nicht. Es blieb sein einziger Profi-Treffer für den HSV. Nur noch ein Einsatz kam dazu. Aktuell spielt Sanne (20) in der dritten Liga für Hannover II.

Wer gehört sonst noch in die Top Ten der U19-Knipser im Volkspark? Mit Manfred Kaltz (Platz sechs, erstes Tor mit 18 Jahren, acht Monaten, 26 Tagen), Caspar Memering (Platz neun, erstes Tor mit 18 Jahren, zehn Monaten, 14 Tagen) und Thomas von Heesen (Platz zehn, erstes Tor mit 18 Jahren, zehn Monaten, 30 Tagen) sind auch drei HSV-Legende dabei. Das Trio hat mit die erfolgreichste Zeit des Klubs geprägt.

Im September 2019 erzielte Josha Vagnoman beim 4:0-Erfolg gegen Aue sein erstes Profi-Tor für den HSV.

Komplettiert wird die Liste Teenie-Torschützen von Josha Vagnoman und dem Brasilianer Emerson. Beide trafen jeweils erstmals mit 18 Jahren, neun Monaten und elf Tagen für den HSV. Vagnoman ist mittlerweile Stammspieler in Stuttgart, spielt in der Champions League und hat auch schon den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Bei Emerson, der nur in der Saison 1991/92 für die HSV-Profis auflief (sechs Pflichtspieleinsätze, zwei Tore) war es lediglich ein kurzer Glücksmoment. Er schaffte nie den richtigen Durchbruch im Profi-Fußball.

Die meisten Profis, die bei ihrer Tor-Premiere für den HSV unter 19 Jahre alt waren, haben danach auch Karriere gemacht. Für Stange gibt es mehr als genug positive Vorbilder. Im vergangenen Frühjahr hat der Youngster seinen Vertrag im Volkspark langfristig verlängert. Damit spricht wenig dagegen, dass er nun auch die nächsten Schritte seiner Laufbahn in Hamburg macht. Der Anfang ist schon mal gelungen.