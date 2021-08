Ordentlicher Auftritt in Aue: Jung meldet sich zurück – neue HSV-Sorgen um Leistner

Die Augen waren nicht zuletzt auf ihn gerichtet. Erstmals seit Ende Oktober stand Gideon Jung wieder in der Startelf des HSV, der 26-Jährige durfte in Aue als Ersatz für den verletzten Toni Leistner ran. Beim 3:3 zeigte Jung eine ordentliche Leistung, seine persönliche Super-Serie aber riss: In seinem 13. Saisonspiel fuhr er erstmals keinen Sieg ein.

Daniel Thioune hatte die ganze Woche überlegt, wie er Leistner (Muskelbündelriss) ersetzen würde. Letztlich entschied sich der Trainer dafür, Moritz Heyer im zentral-defensiven Mittelfeld zu belassen und Jung ins Team zu nehmen. Ein Schachzug, der weitestgehend aufging.

HSV-Trainer Thioune findet lobende Worte für Jung

„Gideon war in der ersten Hälfte richtig gut drin“, erklärte Thioune. „Er hat gute Verlagerungen gespielt, man hat ihm die etwas fehlende Matchpraxis nicht angemerkt. Ich finde, dass er seine Startelf-Nominierung definitiv gerechtfertigt hat.“

Tatsächlich bildete in Aue nicht Jung, sondern etwas überraschend Stephan Ambrosius den wackeligen Part in der Abwehrmitte. Nach vielen starken Leistungen in dieser Saison offenbarte der 22-Jährige nach der Pause Schwächen und war zwischenzeitlich völlig von der Rolle.

Jung und Ambrosius dürften nun erst mal die HSV-Abwehrmitte bilden

Dennoch: Ambrosius und Jung dürften bis auf Weiteres das neue Gespann im HSV-Abwehrzentrum bilden. Offen, wie lange das so sein wird. Thorsten Mattusckka, Experte bei Pay-TV-Sender Sky, wusste zu berichten, dass bei seinem Kumpel Leistner auch eine Sehne verletzt sein soll. Die Ausfallzeit des 30-Jährigen könnte sich dann sogar auf etwa acht Wochen erhöhen …