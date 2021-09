Der HSV setzt weiter auf den Weg der Entwicklung. Ein neues Puzzleteil soll dabei Mario Vuskovic sein. Der 19-jährige Kroate wird zunächst für eine Leihgebühr von rund einer Million Euro von Hajduk Split ausgeliehen. Im Anschluss kann der Verteidiger für 3,5 Millionen Euro gekauft werden. Er ist Hamburgs neue Perle.

Am Montagabend hatte Vuskovic seinen Medizincheck im UKE absolviert, am Dienstag stand er direkt das erste Mal mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz. In den nächsten Tagen und Wochen soll er nun langsam an das Team herangeführt werden.

HSV: Walter will mit Vuskovic geduldig sein

„Er hat letzte Saison 60 Spiele gemacht und danach nur eine kurze Pause bekommen. Wir müssen geduldig mit ihm sein“, sagte Trainer Tim Walter. Sportvorstand Jonas Boldt: „Wir haben zuletzt mit vielen jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs die Verträge langfristig verlängert. Zudem haben wir weitere junge, entwicklungsfähige Spieler mit Potenzial verpflichtet. Diesen Weg werden wir aus Überzeugung und mit Geduld weitergehen. Die Verpflichtung von Mario ist dafür ein weiteres Signal. Mario ist extrem motiviert, will beim HSV den nächsten Schritt gehen und brennt für diese Aufgabe.“

Was bringt Vuskovic, der laut transfermarkt.de einen Marktwert von 6,5 Millionen Euro hat, für Qualitäten mit? Einer, der sich damit auskennt, ist Ivica Olic. Die MOPO sprach mit dem früheren HSV-Stürmer und Co-Trainer der kroatischen Nationalmannschaft über Vuskovic.

Olic: Vuskovic-Transfer zum HSV hat in Kroatien überrascht

„Ich habe ihn zuletzt bei der U21-EM gesehen. In Kroatien waren viele Leute überrascht, dass er jetzt nach Hamburg in die Zweite Liga geht, denn er war auch bei vielen Vereinen aus der Ersten Liga im Gespräch“, erzählt Olic, der sich freut, dass sein Landsmann beim HSV gelandet ist. „Er ist ein junger, technisch guter Spieler, der viele Qualitäten mitbringt. Er ist nicht nur groß und robust, mit ihm kann man gut Fußballspielen. Für den HSV ist er auf jeden Fall eine Verstärkung.“

Vuskovic sagt für den HSV Länderspielreise ab

Vuskovic selbst sagt über seinen Wechsel: „Ich bin stolz und glücklich, nun ein Teil dieses Klubs zu sein. Der HSV ist ein großer Klub in Deutschland, dessen Historie mir bewusst ist.“ Um im Volkspark nun alles schnell kennenzulernen, hat er extra eine Reise zur kroatischen U21-Nationalmannschaft abgesagt. Wann er das erste Mal bei einem Spiel für den HSV auf dem Platz stehen wird, ist noch offen. Auch Olic will dann im Stadion dabei sein.