Okugawa legt im Volkspark los: War es das für Öztunali?

Zufrieden schaute sich Yu Matoji das Debüt seines Schützlings an. Der Berater von Masaya Okugawa war live im Volkspark dabei, als der neue HSV-Japaner seine ersten Schritte in den neuen Farben absolvierte.

Der Mittelfeldmann ist Hamburgs erster Zugang des Winters und soll das Offensivspiel beleben. Nebenbei könnte er aber auch dafür sorgen, dass ein früherer Hoffnungsträger künftig kaum noch eine Rolle im Volkspark spielen wird.

Bei Öztunali schlugen die Herzen der Fußball-Romantiker höher

Erst im Sommer wechselte Levin Öztunali unter großem Getöse zum HSV. Das ließ sich nicht vermeiden, dafür war der Wechsel zu speziell. Zehn Jahre nach seinem Weggang fand der Enkel des 2022 verstorbenen Uwe Seeler endlich den Weg zurück zu seinem Herzensklub. Da schlugen zumindest die Herzen aller Fußball-Romantiker höher. Doch schon damals gab es auch kritische Stimmen: Würde Öztunali, der zuvor zwei Jahre lang bei Union Berlin kaum zum Einsatz kam, wirklich eine Verstärkung sein können?

Zwölf Spiele, keine Torbeteiligung: Die Öztunali-Bilanz beim HSV

Ein halbes Jahr später fällt die Antwort ernüchternd aus. Als Flügelspieler geholt, blieb der 27-Jährige bislang alles schuldig, kam in zwölf Ligaspielen auf keine Torbeteiligung. Auch in der Vorbereitung enttäuschte er, führte seinen Trainer Tim Walter zuletzt gegen den FC Zürich (2:2) sogar an den Rand der Verzweiflung. Es scheint, als habe die triste Zeit bei Union Öztunali den Karriere-Stecker gezogen.

Nun könnte es richtig bitter werden. Bislang war das HSV-Eigengewächs noch als Jean-Luc Dompés Stellvertreter auf dem linken Flügel eingeplant. Dort dürfte nun im Bedarfsfall Okugawa den Vorzug erhalten. Rechts ist neben Bakery Jatta Ransford Königsdörffer (zurzeit beim Afrika-Cup) erste Alternative. Möglich, dass für Öztunali da nicht mal mehr Platz im Spieltagskader ist.

Vieles wird davon abhängen, wie fit sich Augsburg-Leihgabe Okugawa präsentiert. Nach seinem Schlüsselbeinbruch kam er in der Hinrunde beim FCA kaum zum Zug und nur zu zwei Einsätzen. Beim HSV will er sich für eine feste Verpflichtung im Sommer empfehlen.