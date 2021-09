Offensiv-Talent Opoku: So hat mich Hansa für den HSV gestärkt

Es hat ihm wahnsinnig gut getan, das Jahr in Rostock. Da sind sich alle einig. Bei der Hansa avancierte Aaron Opoku (21) zum Stammspieler, machte in der Dritten Liga die ersten Schritte im Profifußball. Der nächste Schritt soll jetzt beim HSV folgen. Nach seiner Rückkehr will der Youngster den Durchbruch bei seinem Jugendverein packen.

Sie hätten ihn liebend gerne an der Ostsee behalten, das gab Hansa-Trainer Jens Härtel jüngst zu. Doch der HSV machte frühzeitig die Tür zu, verlängerte den Vertrag mit dem Eigengewächs gleich bis 2024. Seine 33 Drittligaeinsätze, fünf Tore – darunter das Tor des Monats im Juli 2019 – und sechs Vorlagen haben Eindruck hinterlassen.

Der Flügelspieler will sich jetzt beim HSV durchsetzen – und durfte ausgerechnet gegen den Ex-Klub sein Debüt bei den Profis feiern. Es blieb eine unauffällige Premiere, doch der erste Schritt ist getan. Die nächsten Schritte sollen in den kommenden Wochen gemacht werden.

„Gas geben ist das Ziel und bisher machen das die Jungs sehr gut“, sagte Opoku. „Jeder hängt sich rein, jeder hat Bock. Das macht einfach Spaß. Und der Trainer gibt uns viele Schwerpunkte, die wir setzen. Daran wird jetzt einfach weitergearbeitet.“

Die ersten Arbeitstage unter Daniel Thioune hat Opoku genossen. „Für mich ist das sehr gut. Der Trainer achtet individuell auf jeden.“

Selbstbewusst ist er zum HSV zurückgekehrt. Das macht die Rostock-Leihe zum Erfolg. „Sie haben mich letztes Jahr aufgenommen wie eine Familie“, sagte Opoku über sein Jahr bei der „Kogge“ und erklärt: „Sie haben mich alle gestärkt, haben mir alle Kraft gegeben und mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin. Sie haben mir in diesem Jahr sehr weitergeholfen.“

Seine positive Entwicklung will der Rechtsfuß jetzt beim HSV fortführen, wo er seit 2011 jede Jugendmannschaft durchlaufen hat.