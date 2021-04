Offene Rechnung: Gegen Hannover wurde Sonny Kittel zum Buhmann des HSV

Wenn der HSV am Sonntag in Hannover antritt, werden Erinnerungen an das letzte Duell der beiden Nord-Klubs wach. Es war Anfang Dezember 2020. Die Niedersachsen traten im Volkspark an und gewannen mit 1:0. Für Hamburgs Sonny Kittel war es der Tiefpunkt der Saison.

„Wir wissen alle, dass Sonny nicht das beste Bild abgegeben hat. Auch Sonny weiß, dass er einen Fehler gemacht hat“, sagte HSV-Trainer Daniel Thioune damals nach der Niederlage gegen Hannover. Beim Stand von 0:1 war Kittel bereits nach 25 Minuten mit Gelb-Rot vom Platz geflogen – und das nach zwei ziemlich dummen Fouls. Obwohl der HSV das Spiel nach dem Platzverweis dominierte und mehr Torschüsse als der Gegner abgab, setzte es am Ende die dritte Niederlage in Folge. Kittel wurde für ein Spiel gesperrt und eine weitere Partie nicht im Kader berücksichtigt. Ein Gespräch mit Thioune brachte ihn dann allerdings wieder in die Spur.

In der HSV-Offensive ist Kittel hinter Terodde die Nummer zwei

Mittlerweile ist Kittel mit fünf Toren und sieben Torvorlagen der zweitbeste Scorer hinter Simon Terodde (20 Tore, fünf Vorlagen) beim HSV. Für zehn seiner bislang zwölf Scorerpunkte sorgte Kittel nach dem Hannover-Spiel. Extrem auffällig ist zudem, wie er seit einigen Wochen im Spiel nach hinten mitarbeitet.

In den letzten 13 Spielen stand Kittel immer in der HSV-Startelf

Für Kittel war sein Tiefpunkt gegen Hannover wie ein Weckruf. Er arbeitete sich zurück in das Team und stand zuletzt bei 13 Spielen in Folge für den HSV in der Startelf. Eine solche Serie gab es für ihn beim HSV zuvor noch nie. Am Sonntag in Hannover soll es weitergehen. Vieles spricht dafür, dass auch dann Kittel wieder in der Startelf stehen wird. An der fehlenden Motivation wird es ganz sicher bei ihm nicht mangeln. Mit Hannover hat Kittel noch eine Rechnung offen.