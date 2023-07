Offen, wie es weitergeht: Schonlau in Kitzbühel ohne ein einziges Teamtraining

Sein Training werde er „die nächsten Tage noch ein bisschen individueller gestalten“, hatte Kapitän Sebastian Schonlau schon letzte Woche Freitag prognostiziert.

Exakt sieben Tage später bestand dann aber sogar Gewissheit darüber, dass der Abwehrchef des HSV während des Trainingslagers keine einzige Einheit mit seiner Mannschaft absolvieren konnte.

Nachdem der 28-Jährige am Dienstag im Vorfeld des Fan-Abends erst kurz Stollenschuhe getragen, sie dann aber in Laufschuhe eingetauscht hatte und ein paar Bahnen über den Platz gejoggt war, war er nicht mehr auf der Anlage in St. Johann zugegen.

Die Teambuilding-Maßnahmen machte Schonlau alle mit, trainieren konnte er aber nur für sich. Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart ist offen, wann seine Wade keine Schmerzen mehr bereitet.