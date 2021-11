Die neue HSV-Filiale steht seit dieser Saison in Fürth. Jeremy Dudziak (26) und Gideon Jung (27) wechselten aus dem Volkspark nach Franken, zu ihnen gesellte sich mit Adrian Fein (22) ein weiterer Ex-HSV-Profi. Doch die Freude über den Sprung in die Bundesliga ist bei allen Dreien dem Frust gewichen. Das Kleeblatt bringt dem Trio kein Glück.

Am schlechtesten läuft es für Fein, der in der Saison 2019/20 auf Leihbasis beim HSV spielte. Ganze 22 Minuten durfte er bislang in dieser Bundesliga-Saison ran, bringt überhaupt kein Bein auf die Erde. Der FC Bayern, der ihn nach Fürth verlieh, erwägt nun sogar, den Deal im Winter vorzeitig zu beenden. Auch Fürth und Fein sollen diesbezüglich laut „Kicker“ nicht abgeneigt sein.

Ex-HSV-Profi Dudziak mit Corona infiziert

Großes Pech hatte auch Jung (von 2014 bis 2021 beim HSV), der sich nach dem ersten Spieltag eine schwere Meniskus-Verletzung zuzog und seitdem flach liegt. Bleibt noch Dudziak. Der war zwar in den vergangenen Wochen Stammspieler, infizierte sich in der Vorwoche aber mit dem Corona-Virus.

Drei Ex-Hamburger beim Kleeblatt, drei unschöne Geschichten. Dazu kommt: Greuther Fürth (hat nach zehn Partien erst einen Zähler auf dem Konto) gilt schon jetzt als klarer Abstiegskandidat Nummer eins. So dürfte der Traum von der Bundesliga für Dudziak und Co. kein besonders langer sein.