Einmal müssen sie vor der Winterpause noch ran. Und nicht nur die Fans des HSV sind gespannt darauf, wie sich ihr Team in Nürnberg präsentieren wird. Auch der Club-Anhang fiebert dem Duell der Traditionsvereine entgegen, mehr als 40.000 Zuschauer werden erwartet. „Das spricht für sich“, betont FCN-Sportvorstand Dieter Hecking im Gespräch mit der MOPO. Es liegt was in der Luft. Die Nürnberger wissen: Beim HSV ist mächtig Druck auf dem Kessel.