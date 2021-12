Die Verhandlungen ziehen sich noch. Liebend gern möchte der HSV Faride Alidous auslaufenden Vertrag verlängern, bis Weihnachten will sich der 20-Jährige entschieden haben, ob er das Angebot annimmt – oder in die Bundesliga wechselt. Mit einem anderen Eigengewächs ist der HSV hingegen klar: Wie die MOPO erfuhr, soll Elijah Krahn (18), der zuletzt zwei Mal im Profi-Kader stand, in Kürze einen neuen Vertrag unterschreiben, das Papier ist soweit ausgehandelt.

Krahn, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, bleibt beim HSV. Auf seine ersten Zweitliga-Minuten wartet der defensive Mittelfeldmann zwar noch, seine Entwicklung aber dient als weiterer Beleg für die gut funktionierende Nachwuchs-Ausbildung des Vereins. Mit elf Jahren wechselte Krahn 2015 vom SC Concordia zum HSV, spielt zurzeit eigentlich noch in der U19. Profi-Trainer Tim Walter aber schätzt Krahn und beförderte ihn zuletzt zu den Profis. Sollte er dort zum Einsatz kommen, würde sich sein neuer Kontrakt zügig in einen Profivertrag umwandeln.

Krahn könnte der nNchste aus dem HSV-Nachwuchs sein, der dauerhaft den Sprung in den Profi-Kader schafft. Dort tummeln sich bereits sieben Eigengewächse (Oppermann, Ambrosius, David, Vagnoman, Suhonen, Alidou, Meißner). Mit Bent Andresen (18/Vertrag bis 2024) stand zuletzt noch ein weiteres Talent zwei Mal im Profi-Aufgebot, auch Valon Zumberi (19/Vertrag bis 2023) soll demnächst bei den Profis reinschnuppern.