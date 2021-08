Nix Urlaub! : Wood schuftet für seine letzte HSV-Chance

Er ist zumindest gewillt, nochmal anzugreifen. Bereits vor dem Trainingsstart des HSV in der kommenden Woche schuftet Bobby Wood (27) für die neue Saison. Schon zum zweiten Mal in diesem Sommer hat sich der Angreifer im niederbayrischen Mengkofen einquartiert und absolviert ein spezielles Fitnessprogramm. Sein Ziel: Er will seine letzte Chance beim HSV nutzen und zeigen, dass er mehr als ein Multi-Millionen-Flop ist.

Wood greift nochmal an. Gemeinsam mit HSV-Keeper Julian Pollersbeck (25) ackert er unter Anleitung seiner Agentur „Rogon“. Ein Jahr noch läuft Woods Vertrag beim HSV, einen Vereinswechsel hat der Topverdiener des Klubs (erhält in Liga zwei knapp über zwei Millionen Euro) für sich abgehakt. Dass er es schwer haben wird, die Skepsis der HSV-Bosse zu widerlegen, dürfte er wissen. Wood bleibt nur die Chance, unter dem neuen Trainer Daniel Thioune vom Start weg Gas zu geben. Um direkt topfit zu sein, begnügte er sich in diesem Sommer mit nur wenigen Tagen Urlaub.

HSV würde Pollersbeck ziehen lassen – aber es gibt noch kein Angebot

Auch sein Trainingspartner in Bayern weiß noch nicht, wie genau es mit ihm weitergeht. Der HSV würde Pollersbeck ziehen lassen, die Option Stuttgart aber hat sich für ihn zerschlagen, weil der VfB Hoffenheims Gregor Kobel für vier Millionen Euro freikaufte. Weiterhin Interesse hat Union Berlin, doch auch hier ist der HSV-Keeper einer von mehreren, den die Köpenicker auf dem Radar haben. Beim HSV hat Union sein Interesse noch nicht hinterlegt.