Auf den ersten Blick ist es nur irgendein Nachholspiel. Doch für den HSV geht es am Dienstagabend gegen Aue um deutlich mehr als nur drei Punkte. Es brodelt rund um den Volkspark, die Begegnung mit dem Vorletzten der Liga wird zum Prüfstein für alle Beteiligten. Die MOPO fasst zusammen, was für den HSV alles auf dem Spiel steht.

Ambitionen: Mit einem Erfolg würde der kriselnde HSV den Abstand auf die Ränge zwei und drei auf sechs Zähler verkürzen. Noch immer ordentlich Holz, bei noch sechs ausstehenden Spieltagen aber aufholbar. Ein weiterer Misserfolg würde indes dafür sorgen, dass der HSV die Zweitliga-Saison bereits Anfang April abhaken kann. Entwicklung hin oder her – dass er so früh gar nichts mehr mit dem Aufstiegsrennen zu tun hätte, wäre ein neuer Tiefpunkt in der Geschichte des stolzen Vereins.

HSV: Gegen Erzgebirge Aue kämpft Hamburg auch um die Fans

Fans: Auf schmerzhafte Weise erfährt der HSV dieser Tage, dass er wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr um seine Fans kämpfen muss. 27.000 Fans kamen trotz möglicher Vollauslastung gegen Paderborn, für den Kick am Dienstag wurden bislang knapp 20.000 Tickets verkauft. Das gab es seit Ende der 90er-Jahre im Volkspark nicht mehr. Mit einer guten Leistung würde der Klub Werbung für die letzten Liga-Heimspiele der Saison gegen Karlsruhe (16.4.) und Hannover (7.5.) betreiben, um vielleicht noch mal die 30.000er-Marke knacken. Wäre wichtig, denn nach zwei Corona-Jahren zählt jeder Euro.

Trainer: Trotz fünf siegloser Spielen in Folge genießt Tim Walter das Vertrauen der Bosse und soll – Stand heute – der Trainer sein, der den HSV in die neue Saison führt. „Er hat sehr, sehr viel Energie und bringt sie jedes Mal mit ein“, sagt Sportvorstand Jonas Boldt und benennt damit die Unterschiede zu Daniel Thioune, der vor elf Monaten gehen musste. Walters Vorgänger wirkte in einer ähnlichen Negativspirale nach innen wie außen angeknockt und verlor auch den Zugriff auf seine Profis in der Kabine. Das ist bei Walter bislang anders. Intern herrscht der klare Eindruck vor, dass der Trainer die Mannschaft erreicht und Gier vorlebt. Die Profis folgen Walter. Ein Misserfolg gegen den fast feststehenden Absteiger Aue könnte diesbezüglich einiges ins Wanken bringen.

Mannschaft: Der Kader soll nach der Saison weitestgehend erhalten bleiben, ein Umbruch ist diesmal nicht angedacht. Die Bosse trauen dem Personal (versehen mit Verstärkungen und Ergänzungen) zu, im kommenden Jahr als eingespieltes, funktionierendes Kollektiv Richtung Aufstieg marschieren zu können. Sollten die Profis allerdings nicht in der Lage sein, den Schalter in der Krise nun rasch umlegen zu können, würden Zweifel an der Klasse des Kaders wachsen und Rufe nach weitreichenden Veränderungen lauter werden. Stichwörter: fehlende Führungsspieler und Druckresistenz.

HSV droht Abgang von Profis wie Glatzel oder Vagnoman

Abgangsgedanken: Eine Dauer-Depression in den letzten Saisonwochen könnte auch auf die Karriere-Planungen einiger Profis Einfluss nehmen. Top-Torjäger Robert Glatzel (20 Pflichtspieltreffer) würde gern noch mal in der Bundesliga spielen, hat einen Markt. Offen, wie er damit umgeht, wenn Vereine im Sommer ernsthaft anklopfen. Josha Vagnoman (21/Vertrag bis 2024) will nach der Saison überlegen, wie sein weiterer Weg aussehen könnte. Die Top-Talente Mario Vuskovic (20/gerade für rund drei Millionen Euro fest aus Split verpflichtet) und Ludovit Reis (21) haben international einen guten Ruf, fühlen sich beim HSV aber wohl. Gut für den Verein: Aufgrund langer Vertragslaufzeiten besitzt er bei allen Profis die Entscheidungshoheit.

Bosse: Unmittelbar nach der Saison wird es zu zahlreichen Analysen innerhalb der HSV-Gremien kommen. Dann werden auch die Bosse um Sportvorstand Jonas Boldt und Sportdirektor Michael Mutzel Antworten liefern müssen. Aus dem Aufsichtsrat ist zu vernehmen, dass Rückendeckung weiterhin vorhanden sei, es jedoch durchaus zu Nachfragen kommen dürfte, woran genau der so oft gelobte Weg der Entwicklung festgemacht wird. Überzeugende Leistungen im Saison-Finish wären diesbezüglich in Sachen Glaubwürdigkeit wichtig.