Gut möglich, dass er am Samstag die Gelegenheit bekommt, auf die er wochenlang warten musste. Weil Jonas Meffert (Gelbsperre) und Moritz Heyer (Corona) dem HSV gegen Aue fehlen werden, besitzt Jonas David gute Chancen, wieder in die Startelf zu rücken. Für den seit Dienstag 22 Jahre alten Defensivmann könnte es demnächst aber noch weitere gute Nachrichten geben.

Nigerias Verband spielt mit dem Gedanken, David einzubürgern und zum A-Nationalspieler zu machen. Seit knapp drei Jahren schon haben die Afrikaner David auf dem Zettel. Der ist zwar in Hamburg geboren, sein Vater aber stammt aus Nigeria. Das eröffnet dem HSV-Profi die Möglichkeit, für das Land seines Papas zu spielen.

HSV: Spielt Jonas David bald für Nigeria?

Wie die MOPO erfuhr, hat sich der Kontakt zum Verband nun intensiviert. Zurzeit sind zwei Koordinatoren des Verbandes auf Europa-Tour und schauten zum Wochenstart im Volkspark vorbei, um David beim Training zu beobachten.

Doch während es in den Vorjahren um Berufungen ins U20-Team ging, ist David nun perspektivisch ein potenzieller Aspirant auf eine Einladung fürs A-Team. Insbesondere, weil Ex-U20-Coach Paul Aigbogun nun Co-Trainer des A-Teams ist. Schon 2019 besuchte er David mal in Hamburg.

Mit HSV-Profi David? Nigeria hat noch WM-Chancen

Was die Nummer für den Abwehrmann besonders spannend macht: Die „Super Eagles“ sind einer der stärksten Verbände Afrikas, qualifizierten sich für sechs der vergangenen sieben Weltmeisterschaften (nur 2006 in Deutschland fehlte Nigeria). Auch jetzt besteht noch die Chance aufs WM-Ticket. Ende März geht es in Ausscheidungsspielen gegen Ghana.

Für David eine hochinteressante Angelegenheit. Zwar spielte er in seiner Karriere bislang neun Mal für DFB-Auswahlteams (zuletzt im November 2019). Unwahrscheinlich aber, dass er hier jemals die Chance bekommt, A-Nationalspieler zu werden. Der Weg zu einer WM mit Nigeria wäre deutlich kürzer – und ist möglicherweise schon bald greifbar.