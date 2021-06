Nicht im Kader: Darum fehlte HSV-Routinier Hunt in Heidenheim

Dass Aaron Hunt bei der 2:3-Niederlage des HSV beim 1. FC Heidenheim komplett auf dem Spielberichtsbogen fehlte, überraschte. Der 33-Jährige stand überraschenderweise nicht im Kader, nachdem er das Abschlusstraining am Samstag noch mit der Mannschaft absolviert hatte.

Wer weiß, vielleicht hätte die Ballsicherheit des erfahrenen Mittelfeldmannes dem HSV gut getan. Dass er nicht helfen konnte, hatte gesundheitliche Gründe, wie Trainer Daniel Thioune nach dem Spiel aufklärte. „Er hat Adduktorenprobleme“, erklärte der 46-Jährige und fügte an: „Es wäre sicherlich ein Risiko gewesen, Aaron auf den Platz zu schicken. Da haben wir gemeinsam entschieden, an diesem Wochenende auf Aaron zu verzichten.”

Jung stand wieder im HSV-Kader



Stattdessen trat Gideon Jung, der gegen den VfL Bochum zuletzt keine Berücksichtigung fand, die Reise nach Baden-Württemberg an, blieb aber ohne Einsatzzeit.

Diesen und weitere MOPO-Artikel zum HSV können Sie sich auch hier (https://bit.ly/37aAoZR) in der App Football was my first love anhören.